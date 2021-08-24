七公主｜老千成員黃浩霆放棄北上掘金回港發展：仲係捱緊既狀態

《七公主》有一個老千補習集團，由江嘉敏飾演的顧雙兒統領，而黃浩霆飾演的方嘉杰就是拉攏她的始作俑者。黃浩霆這位演員大家未必太熟悉，因為他2019年才加入TVB，至今只拍過十套劇集，都不是顯眼的角色，但原來他已經入行有十年的時間，更曾放棄內地的高薪，繼續返香港做演員「捱世界」。

老千補習集團，黃浩霆（左一）是始作俑者。（IG@hoting852）

黃浩霆在2009年參加商台選秀節目《十人巷》入行，其後得以參加森美小儀歌劇團，之後參加HKTV第一期藝員訓練班，在港視拍過不少劇集，港視不獲發牌後自己做埋自己經理人，除了接廣告外，更轉往內地發展。

黃浩霆在內地拍過兩套劇集。（IG@hoting852）

雖然入行已經十年，不過浩霆在接受《香港01》訪問時，他指自己仍是「捱緊」的日子當中，他說：「我當由係hktv 香港電視開始入行（2012年），都成10年了。當然係「捱緊」既狀態，因為好多觀眾都唔知我係演戲出身，可能廣告既演出比較多。我以前會send好多comcard比唔同電影/模特兒公司爭取唔同嘅演出機會，但發覺如果要拍戲的話有公司會容易好多。除咗呢樣，我會盡力做好每個大大少少既角色，爭取下一個合作嘅機會。」

入行十年，最近兩年加入TVB。（IG@hoting852）

浩霆曾經說過，對於自己做演藝，家人並沒有給他太大壓力，但自己都希望可以拎錢返屋企。「而家未算做到，只係每個月畀少少錢屋企人，但我希望能令父母早點退休，好好享受自己既人生，所以還差很遠。」浩霆早幾年在內地發展，其實也幾順利，除了拍下兩套劇集，也有出演不少綜藝節目，在張栢芝主持的內地節目《女神的選擇》中陪栢芝入廚煮餸，他也坦承搵錢不少，難以不是實現家人提早退休的最好機會嗎？

在張栢芝主持的內地節目《女神的選擇》中陪栢芝入廚煮餸。（IG@hoting852）

但他並沒有繼續走這條路，反而是重新返回香港，加入TVB訓練班，問到為何會有這樣的決定，他動人地說：「內地人工都真係多好多，並且工作嘅機會都比香港多，如果有機會長做，可以快啲令家人早啲退休，但始終香港係自己既根，廣東話係母語，想拍多啲港劇比香港觀眾睇，希望有一定成績才諗會唔會有機會去其他國家發展。」

始終香港是浩霆的根。（IG@hoting852）

另外，在衣服底下，原來浩霆也是一名隱世大隻仔，原來他基本上一放假或早收工都會去健身，一個星期最少到三至四日，除非工作太忙，難怪身形可以保持到。

真係好大隻。（IG@hoting852）

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