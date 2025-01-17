HK Express即日起推日本快閃優惠　大阪沖繩等5航點票價低至$200

HK Express今日（17日）公布，推出日本快閃優惠，指定航線包括仙台、大阪、高松、沖繩及廣島，即日起可預訂相關優惠機票，出發日期為今年2月5日至6月30日，即包括復活節及勞動節等公眾假期，其中「輕便飛」來回票價更低至200元；「隨心飛」包20公斤寄艙行李，來回票價亦低至500元。



指定航線包括仙台、大阪、高松、沖繩及廣島。（Facebook圖片）

指定航線包括仙台、大阪、高松、沖繩及廣島

HK Express今早在社交平台指，為慶祝仙台航線今日啟航，推出日本快閃優惠，指定航線包括仙台、大阪、高松、沖繩及廣島，「隨心飛」來回機票連20公斤寄艙行李，票價低至500元，但不包括相關稅項及附加費。

HK Express推出日本快閃優惠。（資料相片）

出發日期包括復活節及勞動節等公眾假期

由即日起至1月19日晚上11時45分，旅客可在官網預訂優惠機票，出發日期為今年2月5日至6月30日，即包括復活節及勞動節等公眾假期。詳盡參考票價如下︰

「輕便飛」來回票價低至200元︰包一件隨身物品；



「經濟飛」來回票價低至260元︰包一件隨身物品及一件登機行李；



「隨心飛」來回票價低至500元︰包一件隨身物品及一件20公斤寄艙行李；



「無憂飛」來回票價低至700元︰包一件隨身物品、一件登機行李、一件32公斤寄艙行李及標準座位選擇；

