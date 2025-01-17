塌棚意外頻生　業界批歸因竹棚屬罔顧事實　改金屬棚打爛四千飯碗

啟德發展區啟德新急症醫院地盤周一（13日）發生塌棚工業意外，有意見認為業界轉用金屬棚架是大勢所趨。香港竹棚業持續發展關注組認為，竹棚事故背後原因在於地盤安全管理問題，例如有其他工種的工人，貪方便私下拆除連牆器，又強調有心破壞連牆器的話，竹棚不比金屬棚輕易。



香港竹棚業持續發展關注組今日（17日）召開記者會，回應有意見認為業界應改用竹棚。（黃浩謙攝）

稱搭建前須註冊工程師設計 竹棚意外源於其他工友惡習

啟德發展區啟德新急症醫院地盤周一（13日）發生塌棚工業意外，共11人受傷，有傷者情況危殆，仍正留醫深切治療部。有意見認為搭建竹棚時難作精準的力學計算、竹棚物料容易損壞等，業界轉用金屬棚架是大勢所趨。

香港竹棚業持續發展關注組今日（17日）召開記者會，關注組成員、港九搭棚同敬工會理事長何炳德指，將過往的棚架事故歸因於竹棚本身，或稱金屬棚不會有安全管理問題，是罔顧事實、不了解棚架結構所作出的判斷，會誤導市民，故此有必要澄清。

何炳德提到，現時不論竹棚或金屬棚，搭建前都必需由註冊工程師設計，「計過數、簽晒紙先搭棚」，「唔係話搭棚師傅鍾意點搭就點搭」，又指出過往棚架意外的主因，在於業界其他工種有工友的惡習，包括貪圖方便，將俗稱「拉掹」的連牆器私自破壞，又或將全部重物，包括拆除過後的建築廢料全部放在棚架上。

關注組成員、港九搭棚同敬工會理事長何炳德指，將過往的棚架事故歸因於竹棚本身，是罔顧事實、紙上談兵。（黃浩謙攝）

金屬棚架連牆器 徒手可鬆開螺母

就連牆器為何會被私下破壞，何炳德舉例指，建造大廈的部分工程，例如鑲玻璃幕牆、外牆雲石等，所需位置與前期工程或有抵觸，因此部分人「貪方便」會私自破壞連牆器，方便自己工作。何炳德又強調，以上惡習在金屬棚架上亦會發生，過往亦有相關事故。

何炳德又指，竹棚與金屬棚架所用的連牆器有異，竹棚所用的「二分圓」粗鐵線，一端扣住大廈牆身的「拉爆螺絲」，一端則如綁繩般，纏住竹棚，難被徒手破壞。相反，金屬棚架所用的連牆器與金屬棚的連接只靠一根螺絲，只要用士巴拿，甚至徒手亦可鬆開螺母，就可以解開連牆器。換言之，有心破壞連牆器的話，竹棚不比金屬棚輕易。

何炳德又指，現時屋宇署的相關指引，要求連牆器之間的橫向間距不得超逾3米，垂直間距不得超逾6.3米及4.2米，視乎竹棚架架設高度，業界「專業師傅落得密過指引」，強調若有跟從指引，竹棚絕對安全。

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港街道狹窄較適合竹棚 金屬棚架成本反貴約3倍、施工期較長

關注組成員、竹棚業香港聯會外務理事長蘇天銘指，政府應對不同需上棚工作的工種加強規管，規定各工種上棚工作前，應先視察連牆器位置，如要更改，必需知會監工及重新設計位置，「每個工種埋位，都要改返啱距離嘅連牆器」，確保不會受連牆器阻礙，「唔阻佢就唔會破壞」。

關注組又表示，香港街道狹窄，較適合用竹棚，「工期快、改動易、靈活性高」，相反金屬棚架施工期長、工程成本貴約三倍，故竹棚有存在的必要。關注組又提到，金屬棚大多使用預製組件，對於一些不規則形狀的商廈，反而無優勢，搭建出來的工作台的延伸距離，往往超過半米，令工人下墮風險反而增加；又舉例金屬棚架有俗稱「過柵」的加固程序，會有大量螺絲由室外伸入室內，會騷擾樓宇住客。

政府新工程合約剔除竹棚 間接判技術「死刑」

何炳德又提到，政府公務工程的新工程合約可見已剔除使用竹棚，改用金屬棚架，是間接將竹棚「判上死刑」。他又指出，現時本港有超過八成工程棚架都是使用竹棚，認為如日後不再採用竹棚，「會打爛我哋香港四千工友嘅飯碗，影響佢哋嘅家庭同生計」。