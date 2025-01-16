啟德地盤冧棚｜勞工處下周一起展特別執法行動　重點巡查棚架工程

啟德新急症醫院地盤周一（13日）發生嚴重工業意外，腫瘤科大樓一幅60米乘20米的巨型棚架倒塌。勞工及福利局局長孫玉菡早前表示會從4方面加強工作，包括加大巡查棚架。勞工處副處長（職業安全及健康）馮浩賢今日（16日）巡視赤鱲角機場一個建築地盤，提醒承建商、僱主及僱員，包括輸入勞工及不同族裔勞工，注意工作安全。

勞工處將於本月20日起展開全港特別執法行動，重點巡查涉及棚架工程、幕牆安裝及吊運等工序，以遏止不安全作業。若發現有違反職安健法例的情況，會即時嚴厲執法，包括發出「暫時停工通知書」、「敦促改善通知書」及提出檢控，不會給予預先警告。



勞工處副處長（職業安全及健康）馮浩賢（前排左二）巡視赤鱲角機場一個建築地盤。（政府新聞處）

農曆新年將至 或有工人在長假期前趕工而對安全有所鬆懈

馮浩賢表示，承建商和僱主亦須確保建築地盤內棚架的連牆器（俗稱拉掹）妥善安裝，並嚴禁工人擅自改動棚架（包括連牆器），確保棚架的穩定性遵循《竹棚架工作安全守則》或《金屬棚架工作安全守則》的要求。

他表示農曆新年將至，僱員可能為了趕及在長假期前完成工作，而對工作安全有所鬆懈。僱主及前線管理人員應加強監察，以確保工作場地安全。僱主及僱員亦應在假期後恢復工作前提高警惕、徹底檢查工作場地及採取足夠的安全措施。

2024年勞工處進行逾7萬次地盤安全巡查

此外，他表示2024年勞工處進行了74410次地盤安全巡查，發出4567張「暫時停工通知書」／「敦促改善通知書」，以及提出2388項檢控，會繼續適時制訂及調整巡查執法、宣傳推廣及教育培訓的策略。

勞工處亦會持續加強宣傳工作，最近亦在「職安健2.0」新增「安全提示」，在致命工作意外或嚴重事故後以簡短信息迅速提示相關的預防措施，以避免同類意外發生。