啟德地盤冧棚｜專家批玻璃幕牆沒預位設連牆器 倡引設計者責任制
撰文：吳美松
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啟德承昌道一個醫院地盤周一（13日）大型棚架倒塌。勞工及福利局局長孫玉菡翌日（14日）表示會盡快召集承建商、棚業開「武林大會」集思廣益，檢視工地流程。香港執業安全師學會教育及培訓委員會主席李光昇今早（15日）表示，今次意外與去年2月啟德棚架倒塌意外一樣，同樣是安裝玻璃幕牆時出事，批評設計上沒預留位置設連牆器，令棚架不穩。他又認為「武林大會」不能根治問題，「只係話畀人知我做咗嘢」。他認為政府應引入設計者責任制。
啟德新急症醫院腫瘤科大樓一幅60米乘20米的巨型棚架周一倒塌，11名工人受傷，其中一名61歲女傷者仍在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，情況危殆。早於去年2月，啟德另一個地盤亦有棚架倒塌，5人受傷，其中2名女工送院後不治。
李光昇在在電台節目表示，相信兩宗棚架倒塌事件是異曲同工、成因相同，無獨有偶地都是安裝玻璃幕牆時發生。他指棚架正常會有俗稱「拉掹」的連牆器，確保棚架穩固，但安裝玻璃幕牆時要拆掉，設計上並沒有預留位置讓工人把棚架綁緊在建築物上，指「任何建築商皆冇辦法，一塊玻璃點去綁啲嘢？」
李光昇表示，安裝玻璃幕牆時必須拆除連牆器，而棚架亦一定會倒塌，「問題只係大幅定細幅」。李光昇認為設計者應預留位置，即使只是筷子般大小的洞口亦已足夠。至於孫玉菡提出的「武林大會」，他認為只是一個檢視方向，根治不到問題。他建議當局引入設計者責任制，稱「你搵下面嗰個（工人），其實佢哋都好無奈」。
▼1月13日．事發現場情況▼
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▼1月13日．傷者送院情況▼
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