啟德地盤冧棚｜影片直擊慘況　工友趴地冇反應　有人「晾」棚上

啟德承昌道啟德發展區新急症醫院地盤，今午（13日）發生嚴重工業意外，一幅面積達60米乘20米的巨型棚架倒塌，11人受傷，一人陷入半昏迷。



從《香港01》最新獲得的兩段現場片段可見，事發後現場一片凌亂，有操普通話的工人指「棚架塌方，大型事故」。其中一段影片中，多名工人被夾困塌棚上不同位置，有人「倒U」晾在竹上，手腳穿插在竹枝間、只露出背部；有人則夾在竹枝上「半天吊」，用力捉緊棚架以防墮下；亦有人疑從棚架跌到建築物邊緣，面部朝下趴在地面，毫無反應，多名工人慌忙查看其狀況，其他工人則冒險攀棚，拯救被困同事。



啟德承昌道啟德發展區新急症醫院地盤1月13日發生嚴重工業意外，一幅巨型棚架倒塌，11人受傷。現場影片可見，有多名工人被困在棚架上。（香港建造業總工會提供影片截圖）

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《香港01》另接獲讀者提供多張意外後的現場圖片可見，有人被困棚上，場面驚險；有工友則開腔剖白驚心動魄一幕，指親睹女工人被夾於棚竹之間，頻呼「好痛」；他自己亦擔心再有意外發生，「梗係驚啦，日日都行過嗰度！」

意外後，一名有繫安全繩的女工人被夾於多條棚竹之間，原本所戴粉紅色頭盔亦甩脫。（讀者提供圖片）

事發於今（13日）午約3時59分，地盤內一幅面積約20乘60米棚架倒塌，有工人一度被困，初步11人受傷，其中兩人傷勢較重，有人陷入半昏迷送院。

啟德承昌道一個醫院地盤有巨型棚架倒塌，多人受傷，有人被困在棚架上（紅圈示），有消防員游繩施救。（讀者提供）

《香港01》獲得多張意外剛發生後的現場照片，可見部分棚架「吊吊揈」，有人「大字形」倒臥棚上，消防員由建築物內游繩而下營救。網上流傳照片則顯示，數名工人冒險在欲墜棚上步行逃生，疑嘗試趕往安全位置；另有工人倒臥棚上。

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消防處高級消防隊長陳振維初步表示，該處是啟德新急症醫院B地盤D座大廈，樓高15層。消防在下午約3時59分接報，意外後約3分鐘趕到現場。事發時，一幅面積約60米乘20米的棚架倒塌，11名工人受傷，其中10人受輕傷在地面待援，餘下一人被困在離地約5米的棚架上。消防利用吊床將其救到安全地方。

啟德承昌道一個醫院地盤有巨型棚架倒塌，多人受傷，一名傷者被送往伊利沙伯醫院治理。（左朗星攝）

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文趕到意外現場了解，她稱初步得知事發時部分工人正在棚架上工作，部分人則在棚架塌下時被壓中。

翻查資料，2024年2月20日，啟德承富里2號「澐璟」地盤亦曾發生棚架倒塌工業意外，當時造成2死3傷。今日再有同類意外，蕭倩文呼籲政府重新檢視竹棚的安全性，加強檢驗物料和監察，並鼓勵多使用金屬棚架。

業界代表指出，在去年意外後，政府曾修訂有關棚架的工作守則，惟新守則實施不久後，今日再發生同類事故，他認為政府有需要再檢討守則。他亦強調不應將所有工業安全的責任推到前線工程人員和工人身上，應該由建築物設計之初，已考慮好如何安全施工和維修。

香港建造業總工會主席周思傑呼籲，業界和政府檢討如何做好施工設計和安排程序。該會對今次嚴重工業意外深表遺憾，指勞工處對保障工人權益和安全、避免類似事故再次發生，是責無旁貸，強烈要求該處即時對意外展開深入調查，並公開調查報告，認真汲取各宗工業意外的沉重教訓，盡快檢討監管及執法上的漏洞，從速修補不足之處，切實加強監管巡查。

啟德承昌道一個醫院地盤有巨型棚架倒塌，多人受傷。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文趕到現場了解。（王譯揚攝）

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啟德承昌道一個醫院地盤有巨型棚架倒塌，多人受傷。（讀者提供）

啟德新急症醫院造價至少365億元，工程建造由醫院管理局執行，2018年動工，預計2026年竣工，總建築樓面面積達50萬平方米，至今工程費用逾365億元。落成後，預計成為香港最大規模的急症醫院之一，能提供2,400張住院和日間病床，亦為指定的創傷中心，提供24小時運作的急症室，料每年可提供140萬門診服務。

▼ 2024年1月16日同一地盤失火 ▼



翻查資料，去年1月16日晚上10時許，同一地盤曾發生火警。建築物高層位置內火勢猛烈，冒出大量濃煙，更一度火乘風勢，蔓延至面向舊機場跑道一方的外牆圍網。最終焚燒3小時後，翌日凌晨1時許才大致救熄，幸無釀傷亡。