啟德地盤冧棚｜工權會指金屬棚架為未來趨勢　倡循序漸進取代竹棚

啟德發展區啟德新急症醫院地盤周一（13日）發生塌棚工業意外，導致11人受傷，其中一名61歲女傷者仍在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，情況危殆。工業傷亡權益會（工權會）今日（15日）在Facebook專頁發文指塌棚事故再生，社會再次關注棚架意外，認為勞工處應盡快公開交代意外成因，令業界清晰了解和針對類似情況作出改善。工權會指搭建竹棚時難有精準的力學計算，而且竹棚容易被人私下改動，令使用風險大增，認為發展商及業主應盡早引入使用金屬棚架，避免嚴重意外發生，以循序漸進的方式取代竹棚，應當是社會趨勢。



工權會今日在Facebook專頁發表一篇題為〈啟德醫院塌棚意外反思〉的文章。（工權會專頁圖片）

工權會今日在Facebook專頁發表一篇題為〈啟德醫院塌棚意外反思〉的文章，指一年前啟德承富里澐璟地盤已發生棚架倒塌事故，造成2死2傷；而日前啟德新急症醫院地盤的意外亦導致11人受傷。工權會指，社會再次關注棚架意外，政府更因此新修訂《竹棚架工作安全守則》，惟棚架意外警號響之不絕，質疑為何再次發生意外。

工權會認為勞工處必須盡快公開交代意外成因，以回應公眾關注，更需要令業界清晰地了解和針對類似情況作出檢查改善，作出一個真正的「職安警示」。

此外，工權會亦質疑竹棚安全問題，並指過去大型棚架意外均涉及竹棚的架設拆除或使用，竹棚作為傳統建築工藝，惟竹竿物料情況不一，搭建時難以有精準的力學計算，嚴重的是常有竹棚搭建後，容易被人私下改動，例如啟德承富里澐璟地盤就懷疑有人涉嫌私下移除「拉掹（連牆器）」，令竹棚使用時風險大增。

20米乘60米的巨型棚架倒塌，多人受傷。（讀者提供）

工權會表示，所以使用金屬棚架應當是未來趨勢，特別是面對相類似的嚴重工業意外之下，發展商、業主應優先承擔安全責任，應盡早引入金屬棚架。另一邊廂，政府和社會也可進一步規管竹棚的使用，例如限制竹棚只可在一定規模或高度之內搭建，避免嚴重意外發生。以循序漸進的方式取代竹棚，應當是社會趨勢。

工權會在文末指出，啟德新急症醫院地盤的總承建商「中國建築」過去時有工業意外，包括上年將軍澳中醫院棚架倒塌意外及落馬洲吊臂倒塌意外，儘管這些事故沒有造成重大傷亡，但工權會指該公司常有意外發生，擔憂其安全文化及管理模式是否有所不足，又指當局會否就此方向徹查，督促意外事故較多的企業真正整體落實安全系統，以確保嚴重意外不再發生。

▼1月13日事發現場情況▼

一名繫有安全繩的女工人被夾於多條棚竹之間，其粉紅色頭盔亦甩脫。（讀者提供圖片）

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▼1月13日傷者送院情況▼