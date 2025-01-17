新春車牌拍賣｜車牌行料「S」1000萬成交　更看好無字頭「88」

運輸署蛇年新春車牌拍賣將於2月16日舉行，今年的焦點車牌為偕音「發發」的無郣頭車牌「88」，以及單字英文「S」。有車牌行形容「88」為萬裡挑一，過去數年在運輸署資料庫無法得出搜尋結果，估計競投價必定超過500萬元，相信屆時競爭非常激烈，「起碼Bid返廿分鐘」，「但衝唔衝得過一千萬唔敢講」；至於「S」字的罕有程度不遑多讓，更是超級富翁的必爭之牌，因此難以評估最終金額，只能拭目以待，料成交價1,000萬元。



▼截至2024年 史上15個天價車牌（由第15至1位）▼



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新春車牌拍賣2.16灣仔舉行 焦點車牌包括「S」及「88」

蛇年新春車牌拍賣將於2月16日在灣仔會展舉行。運輸署今日公布49個新春車牌號碼，當中不乏帶有發財意頭「8」的車牌號碼，包括「WW 888」、「HK 8000」、「AL 6688」等；亦有四字相同的號碼，包括「FU 1111」、「EK 2222」等。不過今年的焦點絕對是第25個拍賣的無字頭號碼「88」，以及第26個拍賣的單字英文「S」，前者註明不得轉讓。

運輸署蛇年新春車牌拍賣將於2月16日舉行。（運輸署文件截圖）

前年「R」車牌以2550萬成交問鼎「梗頸二」

翻查資料，過往單字英文車牌深受市民歡迎，其中象徵勝利的「V」字車牌，在2017年以1,300萬元成交；代表「雙贏（VV）」的「W」字車牌，則在2021以2,600萬元成交；象徵超級跑車的「R」字車牌，更在2023年以2,550萬元成為「梗頸二」。

車牌行稱「88」萬裡挑一︰起碼競投20分鐘

優質幸運車牌中心負責人顏文翰形容「88」為萬裡挑一的車牌，過往數年在運輸署的資料庫一直無法得出搜尋結果，估計車牌持有人於近年逝世，車牌方可流出市面。他並估計「88」的競投價必定超過500萬元，相信屆時競爭非常激烈。「起碼Bid返廿分鐘啦，難得仲有機會攞到超級靚牌，但衝唔衝得過一千萬唔敢講。」

過往無字頭的「8」系列車牌都極受歡迎，資料顯示，其中「8」號車牌由Bossini創辦人羅定邦於1988年以500萬元投得；諧音「易發」的「28」成交價便達1,810萬元，而諧音「實發」的「18」的成交價，也有1,650萬元。

▼2023年2月12日 新春車牌拍賣「R」車牌以2550萬元成交▼



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「S」五行屬水、在九宮飛星術數中象徵一運

至於「S」字車牌方面，顏文翰表示「S」五行屬水，在九宮飛星術數中象徵一運，換言之也可代表單字「1」。他分析指，由於英文單字車牌非常罕有，過往競投走勢較為飄忽，視乎富豪是否一見鍾情，因此難以評估最終金額，只能拭目以待。「呢個係超級富翁必爭之牌，一千萬都值得擁有佢。」

顏文翰根據從業多年的經驗指，除了車牌「S」及「88」外，其他車牌號碼已司空見慣。不過他亦推薦無字頭的「183」，同樣形容為買少見少，值得購入作為投資用途。