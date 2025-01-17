元朗套丁案｜七旬原居民認近廿年前以10萬賣丁權　押後至5.9判刑

再有一名七旬元朗原居民，承認在近廿年前，以10萬元售出其「丁權」予發展商，以供對方在元朗水蕉新村建丁屋圖利。該原居民今(17日)在屯門法院認罪，署理主任裁判官張志偉將案件押後至5月9日再提訊，梁錦益獲准保釋。



涉及元朗水蕉新村的丁屋項目

被告梁錦益，74歲，今承認一項串謀詐騙罪，指他於2006年6月，向地政總署申請在元朗水蕉新村興建丁屋自用時，訛稱他是有關土地的唯一合法註冊業權人，且從未與任何人士訂定協議轉移地段的權益，亦無意將其「丁權」售予其他人士或發展商。地政總署其後向他批出建丁屋的牌照。

被告梁錦益在屯門法院認串謀訛騙罪。

涉案丁屋集中於元朗水蕉新村。（王譯揚攝）

同案5人否認控罪將作預審

廉署早前控告9人涉同樣勾當，除今日認罪的被告外，另有2人早前已認罪，該兩人各被判囚一年；另有5人否認控罪，案件訂於5月9日下午進行審前覆核，餘下一人案件押後至同日答辯。

發展商曾出售115幢丁屋獲逾10億

廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現自1991年11月起，不同人士包括梁錦益，均在申請於水蕉新村興建丁屋時，該丁屋最終由發展商以私人屋苑形式出售，每幢售價由900萬元至1,300萬元不等。該發展商就銷售該物業項目其中115幢丁屋，獲逾10億元，梁錦益申請興建的丁屋於2015年售出。

一名原居民村代表任中間人收購丁權

廉署調查又發現，一名原居民村代表及多名中間人，自1990年代起向元朗原居民收購「丁權」，以在水蕉新村內發展該物業項目。梁錦益曾串謀一些中間人以10萬元出售自己的「丁權」。

發展商涉委託代表向原居民購丁權

約於2005年3月，一間發展商與該原居民村代表達成協議，並委派該原居民代表為受託人合作發展上述丁屋項目。該原居民代表及有關中間人於是繼續向原居民收購更多「丁權」，並安排他們申請在水蕉新村興建丁屋的建屋牌照。

兩人涉安排套丁案下月區院審

榮佳建築有限公司負責人王光榮及水蕉新村原居民代表程振明，因牽涉上述「套丁」勾當，早前已被廉署在另一宗法庭案件控以一項串謀詐騙罪名，案件訂於2月10日在區域法院開審。

案件編號：TMCC 436/2024