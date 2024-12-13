兩原居民認以10萬賣丁權 官斥欺騙政府濫用土地資源 各囚1年
撰文：郭顥添
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兩名新界原住民涉嫌各以10萬元將其「丁權」出售，該發展商「套丁」發現元朗水蕉新村的村屋，從而被廉政公署拘控，兩人早前承認串謀訛騙罪，案件今(13日)在屯門法院判刑，案情透露案件兩這兩人外，並涉多宗交易，發展商銷售其中115幢丁屋共獲逾10億元。署理主任裁判官鄧少雄指，出賣丁權是欺騙政府，濫用土地資源的行為，可判接近裁判法院上限，考慮被告認罪，判兩人各入獄1年。
兩名被告：蔡偉生，63歲，及鄧翹沾，74歲，均為丁屋的申請人，各承認一項串謀詐騙罪名，指他們於2006年申建丁屋時詐騙地政總署。
男性原居民可行使丁權一次
控方案情指，兩名被告均為新界原居民，並均擁有「丁權」。根據丁屋政策，每名年滿18歲新界男性原居民，皆可行使「丁權」一次，向地政總署申請在新界認可鄉村範圍建一幢丁屋自用，有關「丁權」不可轉讓。
兩被告聲明無意轉讓丁權予發展商
兩人先後於2006年2月至6月期間，向地政總署申請在元朗水蕉新村興建丁屋，又聲稱他們是有關土地的唯一合法註冊業權人，亦無意將他的「丁權」售予其他人士或發展商。地政總署相信二人並向他們批出建屋牌照。
廉署發現發展商轉售丁屋獲逾10億
廉署接報調查後發現，早於1991年11月開始，不同人士包括兩名被告，在申請於水蕉新村建丁屋時，均經由一個發展商以私人屋苑形式出售，每幢售價由900萬至1,300萬元不等。該發展商銷售其中115幢丁屋共獲逾10億元。另有一名村代表及多名中間人自九十年代起向元朗原居民收購「丁權」。蔡及鄧串謀上述中間人各獲10萬元出售其「丁權」。
案件編號：TMCC 436/2024
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