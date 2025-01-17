房委會委員關注建築成本上升　何永賢：小組研降成本及輸入勞工

房委會今日（17日）舉行公開例會，分別通過2025/26年度的機構計劃及建議的財政預算。多名委員關注建築成本上升的問題，將為房委會帶來敗政壓力。房屋局局長何永賢回應指，房署已成立小組研究降低建築成本，又指已透過勞工處輸入勞工，負責升降機等特別工程。



建築成本上漲 2028／29年度上升至490億

房委會預計今年度因公屋租金上調，新一年度租住房屋營運帳目，將有7億元淨收入；現金及投資給餘則預期由今年3月底的658億元，下調至2029年同期的402億元。

房委會表示，財政資源足以應付至2028/29年度的經常開支及資本開支，惟受建築成本上漲影響，預計相關開支將由今年度的280億元，上升至2028至29年度的490億元。

公屋綠置居及其他資助出售單位比例逐步改至「六四比」

房委會並指，由於公屋邨持續老化，未來數年大型改善工程的資本開支持續上升。 房委會為改善財政狀況，將調整未來10年落成的公屋比例，目標公屋綠置居及其他資助出售單位的比例，由目前的「七三比」逐步改至「六四比」。

會議上多名委員關注建築成本上升的問題，將為房委會帶來敗政壓力。有委員期望當局考慮透過輸入外勞等措施降低成本，並關注組裝合成建築法，對節省成本無太大幫助。

房署副署長領導降低建築成本小組

房屋局局長何永賢回應指，房署已成立由副署長領導的小組，研究降低建築成本，又指已透過勞工處輸入勞工，負責升降機等特別工程。至於組裝合成建築法方面，她解釋本港仍處於初步發展階段，需要大量採購方可降低成本。