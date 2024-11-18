房委會停車場明年元旦加價　月租加50至200元　時租加1元

房委會商業樓宇小組委員會宣布，明年1月1日起上調房委會轄下停車場收費，各車位月租加價50至200元，其中私家車露天泊位加價140元，升至1,710至2,750元；有蓋泊位則加160元，升至2,060元至3,310元。



另外，所有地區私家車、輕型貨車及電單車泊車位於時租收費上調一元；私家車泊車位的「日泊」和「24小時泊」收費則分別上調10元及20元。



房委會停車場明年元旦日起上調收費。（資料圖片）

房委會發言人表示，在進行的市場研究顯示，同類停車場的月租收費普遍有所上升，房委會各類泊車位的現行月租收費一般較同類停車場收費水平為低。為使房委會的停車場收費貼近市場收費水平並維持房委會財政穩健，小組委員會通過2025年輕微上調房委會轄下各類泊車位的月租收費。

房委會停車場明年1月1日起上調收費。

新收費下，各類泊位月租加價50至200元，加幅較今年初加30至180元高。其中私家車露天泊位加140元，有蓋泊位加160元；輕型貨車加170元及190元；大型巴士、中型或重型車加180元及200元；單車加50元及60元

房委會轄下停車場私家車泊車位的月租收費，按照停車場租用率分為三個層級，提供不同的折扣，租用率達90%或並無折扣優惠；租用率為50%至低於90%，可享有百分之十折扣優惠；租用率低於50%，可享有15%折扣優惠。房委會根據今年8月至10月所錄得的私家車泊車位租用率，釐定各停車場明年收費所屬的層級。

房委會停車場元旦日起上調租金。（資料圖片）

至於時租收費方面，小組委員會通過把所有地區的私家車、輕型貨車及電單車泊車位於2025年的時租收費上調一元；而私家車泊車位的「日泊」和「24小時泊」收費則分別上調10元及20元。

另外，為鼓勵顧客惠顧，房委會明年為於轄下零售設施內的食肆或街市消費滿指定金額的顧客提供額外免費泊車優惠；「型人會」會員可以使用「型人會」積分兌換免費泊車優惠和電動車輛充電服務。

在電動車輛充電收費安排方面，房委會因應市場數據，小組委員會通過2025年房委會轄下時租泊車位的電動車輛充電收費和其他相關費用如下：

房委會停車場明年1月1日起電動車輛充電收費。

截至2024年9月底，房委會轄下198個停車場合共提供約3.45萬個泊車位，主要以月租收費供當邨居民使用，而其中約有3,800個泊車位、約11%以時租收費的方式供訪客使用。