房委會未來5年現金結餘逐步減三分一　財務小組主席：無嚴重問題

房屋委員會財務小組委員會今日（9日）審議並通過2025/26至2028/29年度的財政預算及預測，其中房委會2024/25年度的年終現金及投資結餘預計為657億元，到28/29年度將跌至402億元。房委會解釋，數字大跌是由於建築開支大幅上升所致，財務小組委員會主席麥萃才則認為，數字無嚴重問題，現時房委會的現金流足夠應付未來的營運開支。



樓市下行、建築開支成本上升，被問到會否調整居屋定價機制，麥萃才未有排除可能，僅稱相關委員會會每年審視如何優化機制。



房委會未來5年現金結餘逐步減三分一。（資料圖片）

公屋加租10% 租金收入虧轉盈錄4億元

根據房委會預算及財政預測，2024/25年度房委會綜合運作盈餘為92億元，主要由於公屋租金收入由原定11.67億元淨虧損，但在去年公屋租金上調10%，變為4.01億元的淨收入。

出售居屋方面，2024/25年度的修訂預算淨收入亦較原來預算多，達到近76億元，主要由於約4,400個單位由原定2025/26年度交樓，提前至本年度。至於未來五個年度，房委會會繼續錄得盈餘，至2028/29年度，盈餘會增至182億元。

未來5年結餘由710億降至485億

不過，房委會的「錢罌」預計未來會少了錢。房委會2024/25年度的年終現金及投資結餘預計為657億元，之後兩年雖有上升，至2026/27年度達710億元，但之後兩個年度分別跌至436億及402億。房委會解釋，是由於香港建造成本連年上升，建築開支大增所致，開支由24/25年度的280億，升至2028/29年度的485億。

房屋委員會財務小組主席麥萃才（左）及房屋署助理署長（財政）陳翠微今日（9日）解釋最新財務狀況。（林遠航攝）

小組主席麥萃才：公屋及居屋單位建築成本上升

房屋委員會財務小組主席麥萃才舉例指，22/23年度一個公屋及居屋單位的建築成本，分別是92萬元及109萬元，至23/24年度分別升至97萬元及115萬元。他又認為，約400億元的現金結餘並非嚴峻的情況，目前預測的現金流足夠應付房委會未來營運，但未有正面回應28/29年度後的結餘會否跌破400億元。

至於未來，他稱房委會會繼續檢視如何壓縮建築成本，包括採用新的施工方法和技術，例如「設計及建造」和「組裝合成建築法」。

按2026年及2028年公屋兩次加租6.94%編定財政預算

另外，房委會在預計公屋租金收入時，一改以往不計及加租幅度的做法，估計2026年及2028年公屋會先後兩次加租6.94%。被問到是否代表未來公屋會加租。麥萃才解釋，數字是根據過去三次加幅取平均後所得，只屬會計上的做法，更改做法是希望有更準確預測，又強調並非等同未來加幅，而公屋會否加租，有既定方程式決定，因此仍視乎未來檢討的決果。有關方程式會否同樣調整？他表示要交由其他相關委員會檢討。

至於居屋會否調低折扣率，麥萃才指居屋的售價並非與私人市場掛鈎，而是根據申請者的負擔能力釐定，而現有機制會否調整，他表示或會有相關檢討。房屋署助理署長(財務)陳翠微補充，房委會會在下月新任房署署長到任時再討論如何控制成本及增加收入，但強調現時房委會對此「沒有任何方向」，僅稱不希望「賣樓賣到蝕錢」。