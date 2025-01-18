流感｜長者及小童入院重症比例增加　葉柏強提醒市民接種疫苗重要

本港踏入流感高峰期，根據衞生防護中心資料，本月5日至15日香港已錄得66宗嚴重個案。港大醫學院兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強今早（18日）在電台節目中表示，已有1名未曾接種流感疫苗的4歲兒童感染流感和肺炎鏈球菌，需於深切治療部留醫，呼籲未接種疫苗的長者及幼童盡快接種。他又指，市民對預防流感的意識偏低，建議家長或教師為兒童做好防護措施。



港大醫學院兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強指，市民對預防流感的意識偏低，建議家長或教師為兒童做好防護措施。（資料圖片/張善彤攝）

葉柏強表示，進入流感季節後已有1名未曾接種流感疫苗的4歲兒童感染流感和肺炎鏈球菌，需留醫深切治療部。此外，他又指出兒童6個月以上至6歲前是感染流感的高危期，但現時相關年齡群組的疫苗接種率偏低，認為情況非常危險。

他又說，偏肺病毒在香港未有大幅增加，但流感增長明顯，如市民家中有長者或幼童仍未接種疫苗，應盡快接種。葉柏強續說，市民對預防流感的意識偏低，例如小童發燒時仍在社區行走，家長及教師應為幼兒做好防護措施，包括戴口罩及勤洗手，以免感染。

葉柏強另外提到，疫情後兒童體質惡化，體適能表現變差，例如柔軟度和核心肌肉力量，與10年前相比退步一至兩成，提醒兒童及青少年多做運動。