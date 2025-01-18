調查：高技能工種量近10年增長放緩　大學生從事低技能職位創新高

新青年論壇發布《香港各世代大學學歷勞工收入比較研究暨住屋承擔能力研究報告（1988至2023）》，發現從事低技能職位、持大學學歷的人士和比例創新高，由2003年的6.6萬人增至2023年的19.4萬人，升幅近2倍，形容情況不容樂觀。研究又稱，高技能勞工崗位的增長量在近十年放緩，但持大學學歷的勞工仍高速增長，「僧多粥少」情況日趨嚴重。



新青年論壇今日發布《香港各世代大學學歷勞工收入比較研究暨住屋承擔能力研究報告（1988至2023）》，發現從事低技能職位、持大學學歷的人士創新高。（資料圖片）

大學生從事低技能職位 2023年19.4萬 較2003年升近2 倍

「各世代大學學歷勞工收入比較研究」分析1988年至2023年綜合住戶統計調查、其中大學學歷人士的收入數據，比較不同年代大學畢業十生的收入差異及向上流動的能力。

研究發現，從事低技能職位、持大學學歷的勞工創新高，從2003年的6.6萬人增至2023年的19.4萬人，升幅近2倍，形容情況不容樂觀。按統計處定義，低技能工種指「文書支援人員」、「服務工作及銷售人員」、「工藝及有關人員」、「機台及機器操作員及裝配員」以及「非技術工人」。研究又指持大學學歷勞工，從事低技能職位的比例從2003年12.4%升至2023年的17.1%，同樣創歷史新高。

新青年論壇今日（18日）發布《香港各世代大學學歷勞工收入比較研究暨住屋承擔能力研究報告（1988至2023）》。（新青年論壇提供）

「僧多粥少」趨嚴重 高技能工種增長放緩 但持大學學歷者急升

研究稱，高技能崗位的增長量在近十年放緩，但持大學學歷的勞工人數仍高速增長，「僧多粥少」情況日趨嚴重。按統計處定義，高技能工種指「經理及行政人員」、「專業人員」以及「輔助專業人員」，其比例由1988年至2003年間大幅增加26.5個百分點，但在 2013年至2023年間，只是增加了5個百分點，可見增幅放緩。

相比之下，大學學歷勞工比例高速增長，於1988年至2003年間上升13.8個百分點，到了2013年至2023年的十年間，增幅亦有9.5個百分點。此外，現年約20至24歲的大學勞工比例達55.8%，較現年55至59歲只有10.6%擁有大學學歷的比例高，可見大學學歷的勞工數量快速增長。

研究發現，整體樓價指數升幅遠高於通脹，租金升幅則相對溫和，而且情況在近十年比較嚴重。（資料圖片/蘇煒然攝）

35年整體樓價指數拋離通脹

此外，就「各世代大學學歷勞工住屋承擔能力研究」，新青年論壇分析過去35年大學學歷勞工的收入和增薪速度，反映不同世代大學學歷工的住屋承擔能力。

研究發現，對比1988年和2023年的35年間，香港整體樓價指數從31.9點升至337.4點，升幅高達957.7%；整體租金指數升幅亦有230.5%。相比之下，通脹從34.7點升至105.5點，升幅為204.0%。由此可見，整體樓價指數升幅遠高於通脹，租金升幅則相對溫和，而且情況在近十年比較嚴重。

研究稱，年輕世代的置業承擔能力遠弱於年長世代。（資料圖片）

年輕世代置業承擔能力遜於年長世代 近十年上車盤升幅最大

研究稱，年輕世代的置業承擔能力遠弱於年長世代。研究將新界40平方米以下單位的平均呎價除以大學學歷勞工收入，得出每一呎價錢佔不同世代大學學歷勞工月入的百份比。以中位數收入比較，呎價佔第一代（1988年）的初入職收入22.5%，隨後因樓市在1998年亞洲金融風暴後持續回落，第四代（2003年）的比例跌至19.4%，至第七代（2018年）急升至84.6%，第八代（2023年）則有所下降，亦達60.4%，可見年輕世代的呎價佔初入職收入的比例較高，因此置業承擔能力較弱。

研究又發現，面積愈小的單位，其呎價以及租金升幅則愈高。以40平方米以下的單位為例，其2023年的數價指數為366.7， 比整體樓價指數的337.4，高29.3點。如果以2013 年至2023年的升幅計算，其樓價指數上升40.9%，令本身置業能力極弱的年輕世代更難以上車。