北都｜粉嶺北片區公私營房屋3萬伙　總面積15.9公頃　2025年招標

發展局今日（12月31日）邀請市場在3個月內就北部都會區（北都）的三個「片區開發」試點提交意向書，當中分別為洪水橋 / 厦村、粉嶺北，以及和新田科技城。其中，粉嶺北新發展區片區總面積約15.9公頃，涉及9幅用地，最早招標時間為2025年。



片區總面積約15.9公頃、涉及9幅用地 2025年起招標

據資料指，粉嶺北新發展區片區總面積約15.9公頃，涉及9幅用地，最早招標時間為2025年。當中，包括3幅住宅用地、1幅物流設施用地、1 幅巴士廠用地、1幅政府、機構或社區用地、1幅鄉村遷置用地及2幅休憩用地）及1條區內道路。

料提供逾3萬伙公私營房屋單位

而試點位於北部都會區的「口岸商貿及產業區」，是未來十年的房屋供應重鎮之一，可提供逾3萬伙公私營房屋單位。同時，新發展區毗鄰文錦渡路的地方已預留一幅約5.2公頃的物流設施用地，可利用鄰近文錦渡和香園圍口岸的優勢，發展物流業務。

地理位置上亦鄰近上水站及粉嶺站，以及羅湖、文錦渡及香園圍3個口岸，從片區到上述鐵路站 / 口岸的車程均在10分鐘內。

粉嶺北新發展區片區。

粉嶺北新發展區片區，總面積約15.9公頃。

預留2.96公頃用作私營房屋用地

同時，資料又列出對發展商的要求，當中包括發展商需要對合共2.96公頃的私營房屋用地進行土地平整及保留作發展，以地積比率4.2倍及2.4倍興建上蓋物業。

其次，要對5.2公頃的物流設施用地進行處理，以地積比率5倍發展。當中1公頃的土地進行土地平整及為政府興建一座提供5萬平方米總樓面面積的多層現代產業大樓，然後交還政府，在餘下約4.2公頃的土地進行土地平整，然後交還政府。

設巴士廠、政府或社區用地 需土地平整後交還

另外，有合共5公頃用地的巴士廠用地、政府、機構或社區用地，以及鄉村遷置用地，則需進行土地平整後交還。同時有2.3公頃的公頃的休憩用地則需進行土地平整後交還。

最後，有0.42公頃道路用地需進行土地平整及建造，然後交還政府。

↓↓各大發展商及機構代表於11月29日簽署合作意向書↓↓