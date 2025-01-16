緬甸詐騙營︱鄧炳強：營救遭禁錮12港人「唔容易」　會盡一切方法

緬甸詐騙營近來死灰復燃引起廣泛關注，目前仍有12名港人在當地被限制人身自由未能回港，包括7男5女，年齡介乎21歲至43歲。保安局副局長卓孝業本月12日帶隊前往泰國跟進，現已回港。保安局局長鄧炳強今日（16日）接受訪問時表示，是次行動非常重要，一方面與泰國當局交換情報，同時令當局知道香港政府十分重視事件，相信雙方配合下可提高被困港人回港機會。他又承認，營救行動「唔係好容易嘅事」，但困難並非當局不盡力的原因，會盡一切方法令12名港人返港。



緬甸詐騙營區位於克倫邦水溝谷經濟特區，由地方民族軍隊控制，柬埔寨籍華人佘智江透過香港公司營運。（亞太國際宣傳片）

鄧炳強接受Now TV《時事全方位》專訪時，總結卓孝業帶同警方及入境處人員前往泰國的行動，他指行動十分重要，與泰國當局交換相關情報有助調查，亦透過是次行動讓泰國政府知道香港政府對事件的重視；了解到泰國當局有推出熱線及應用程式等去協助有需要人士。鄧炳強又表示，透過今次會面，保安局現可直接與泰國執行單位交流情報，不用如以往一般迂迴。

他又表示，有關誘騙個案在2022年開始，至2023年有46名港人受騙到有關東南亞國家，其後其中43人安全返港，有3人安全但沒有返港。而有關情況在去年第二、第三季又再死灰復燃，鄧炳強指保安局當時已有留意，並即時掌握情報並和泰國聯絡，直到一個階段認為有需要親身前往當地跟進。

鄧炳強接受Now TV《時事全方位》專訪時，總結卓孝業帶同警方及入境處人員前往泰國的行動。（資料圖片/廖雁雄攝）

鄧炳強承認營救工作有難度，「當然呢個唔係好容易嘅事」，但困難並不是不去做、不盡力的原因。他又透露泰國當局，包括司法部，以及由泰國總理主持的打擊人口販賣小組正跟進工作，保安局亦會與他們交流情報，希望盡快幫助被困港人回港。

被問到去年有關詐騙行為重現時，當局及早宣傳是否會有更好效果時，鄧炳強指當局過去已有派員在登機位置，向乘坐前往有關東南亞國家航班的乘客宣傳防騙訊息，亦有透過警方或入境處的社交媒體，以及在不同訪問中提及有關詐騙營的情況及遇騙風險，認為宣傳只有越做越多。

▼1月12日 保安局副局長卓孝業率隊往泰國跟進緬甸詐騙營個案▼



至於如何避免遇騙及脫險方法，鄧炳強指目前詐騙手法多以高薪厚職、沒有風險等作餌，市民應先考慮與拋出條件的人有多熟悉，以及想清楚「冇咁大隻蛤乸隨街跳」，尤其要前往陌生地方本身已有風險。他建議市民遇上類似情況時可先與家人商量，從客觀角度審視，應會發現有風險。

他續說，最安全當然是不出發離港；一旦已抵達當地亦應留意及觀察情況，如發現有危險時，應在離開公眾視野前求助，可大聲呼救。若已上了對方安排的車輛，可使用泰國政府推出的應用程式作定位，以提供線索。萬一有家人懷疑被誘騙到詐騙營，鄧炳強建議市民第一時間通知保安局，以防有騙案發生及可商討最快、最安全的方法營救。