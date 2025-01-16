緬甸詐騙營︱一名被禁錮港人成功被營救　下午已安全返抵香港

保安局局長鄧炳強今午（16日）在社交平台確認，其中一位被禁錮港人今早搭乘航班返港，並由保安局、警隊及入境處同事在機場接回，安全回港。根據保安局下午最新信息，其中一位被禁錮港人成功被營救，剛於下午安全返回香港，而保安局聯同警隊同入境事務處立即去到機場跟進，確認被救人士已經安全到埗，根據貼文所附圖片，被救人士是一位男性。



保安局1月16日下午最新信息，其中一位被禁錮港人（左二）成功被營救，並於下午安全返回香港，保安局聯同警隊同入境事務處立即去到香港機場跟進，確認被救人士已經安全到埗。（保安局Facebook）

保安局1月16日下午最新信息，其中一位被禁錮港人（右一）成功被營救，並於下午安全返回香港，保安局聯同警隊同入境事務處立即去到香港機場跟進，確認被救人士已經安全到埗。（保安局Facebook）

保安局1月16日下午最新信息，其中一位被禁錮港人（右二）成功被營救，並於下午安全返回香港，保安局聯同警隊同入境事務處立即去到香港機場跟進，確認被救人士已經安全到埗。（保安局Facebook）

對於港人被禁錮，鄧炳強稱他及團隊會繼續跟進，希望每位港人都可安全回家，又指，他和團隊今早與泰國駐香港總領事代表團會面，感謝對方就有港人在東南亞被禁錮非法工作提供的協助，雙方繼續商討營救港人的行動方案。

保安局局長鄧炳強（右二）今早（16日）和團隊與泰國駐香港總領事代表團會面，感謝對方就有港人在東南亞被禁錮非法工作提供的協助。（鄧炳強Facebook）

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