緬甸詐騙營︱25歲男獲救回港　$12萬招攬帶鑽石中伏　多次被毒打

緬甸詐騙營半年前死灰復燃，至少28名港人被誘騙到緬甸與泰國交界園區從事電騙。保安局局長鄧炳強今午（16日）在社交平台確認，其中一名被禁錮緬甸的港人今早搭乘航班返港，並由保安局、警隊及入境處同事在機場接回。據前油尖旺區議員余德寶透露，該名男子逗留園區數月，其家人於周二（14日）繳付贖金營救。



有組織罪案及三合會調查科署理高級警司張霆鋒、東九龍總區重案組第一隊總督察劉浩德、總入境事務主任（國際協作）蔡宇飛，今晚8時交代詳情時指，事主於10月，在社交媒體被人以12萬元招攬帶貨員，聲稱由泰國帶鑽石前往去台灣，最終被騙至園區，逃走失敗後被逼進行詐騙，因多次不達標，遭到毒打及扣起膳食。



保安局1月16日下午最新信息，其中一位被禁錮港人（左二）成功獲救，下午安全返港。保安局聯同警方、入境處往香港機場跟進，確認事主已經安全到埗。（保安局facebook）

警方有組織罪案及三合會調查科署理高級警司張霆鋒稱，早前保安局副局長所帶領的專責小組赴泰處理港人被誘騙至東南亞的12宗販賣人口案件，並與泰國當局不同部門及官員見面，包括與當地司法部、警方交換情報，與大使館、經貿辦開會，積極跟進個案，首要目標為營救12個被禁錮港人及調查現有手上案件。其中一宗受害人，今日下午已成功安全，整個過程有阻滯、並非順利。

被禁錮男子日前獲釋 湄索坐車回曼谷再搭航班返港

入境處總入境事務主任(國際協作)蔡宇飛指，入境處早前接獲求助後，已經即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國駐泰王國大使館、保安局專責小組以及香港駐曼谷經濟貿易辦事處館跟進個案，處方亦與其家屬保持聯繫，個案求助人日前已經獲釋，從緬甸返回泰國，今日再由泰國安全返港，他由湄索坐車到曼谷，但因涉及逾期逗留情況。處方聯絡當地人員協助，短時間內完成所有相關手續，泰警派員陪同下順利離境，保安局與入境處在機場接機，其後交由警方跟進。

25歲獲救事主在緬甸園區多次被毒打，身上傷痕纍纍。（梁偉權攝）

騙徒社交媒體12萬元招帶貨員 從泰國帶鑽石往台灣

東九龍總區重案組總督察劉浩德表示，警方去年10月13日下午接獲一名女子報案，指其25歲兒子，當日早上抵達曼谷後被帶緬甸，隨後被勒索3萬元美金才可回港。由於案件涉及人口販運，東九龍總區重案組馬上聯絡泰國、緬甸警方，並由入境處協助在外香港居民小組向家屬支援。劉浩德續稱，案中事主今午已返回香港，目前正協助警方調查；初步顯示，10月初，有人社交媒體以12萬元招聘帶貨員，聲稱由泰國帶鑽石前往去台灣。

事主被騙至緬甸山上園區 日做17小時 不達標遭毒打、扣膳食

事主不虞有詐應聘，並由對方安排於去年10月13日凌晨時份，經香港機場前往曼谷。據受害人透露，當抵達後獲當地人安排乘搭一輛預早安排的私家車。在幾小時車程內，受害人獲安排轉乘不同車輛，至泰、緬邊境時他驚悉受騙，惟逃走失敗，被送往到緬甸一個山上園區，該處有同樣穿軍服及持長槍的人士。在園區內事主被逼進行網上行騙，每日工作17小時，由早上至半夜。過去3個月內因多次不達標，因而被毒打，扣起膳食，故獲救後身體上仍然有傷。警方圖片可見，事主身上傷痕纍纍。

警方有組織罪案及三合會調查科署理高級警司張霆鋒、東九龍總區重案組總督察劉浩德及入境處總入境事務主任(國際協作)蔡宇飛交代案情。（戴慧豐攝）

保安局於2022年八月成立專責小組協調相關執法部門就有關個案的跟進工作。執法部門自2024年至今，共接獲28宗涉及港人聲稱在東南亞國家被禁錮而無法離開當地的求助個案，連同今日回港的人士，當中17人已回港。就餘下的11宗個案，其人身自由報稱受到限制，但仍安全和能與其家人或小組聯絡。

香港居民如在境外遇上困難或需要緊急協助時，可致電入境處24小時熱線電話1868求助；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電1868熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868微信或1868 WhatsApp求助熱線；或提交網上求助表格求助。

保安局1月16日下午最新信息，其中一位被禁錮港人（右一）成功獲救，下午安全返港。保安局聯同警方、入境處往香港機場跟進，確認事主已經安全到埗。（保安局facebook）

保安局1月16日下午最新信息，其中一位被禁錮港人（右二）成功獲救，下午安全返港。保安局聯同警方、入境處往香港機場跟進，確認事主已經安全到埗。（保安局facebook）

保安局局長鄧炳強（右二）今早（16日）和團隊與泰國駐香港總領事代表團會面，感謝對方就有港人在東南亞被禁錮非法工作提供的協助。（鄧炳強Facebook）

▼ 1月15日 警方拘捕32歲美容師涉利誘兩女赴泰後轉送緬甸園區 ▼



一名32歲女美容師，她涉嫌誘騙兩名分別21及23歲的本地女子到緬甸詐騙園區，於1月13日被捕。

警方昨午（15日）召開記者會，交代拘捕一名32歲女美容師，她涉嫌誘騙兩名分別21及23歲的本地女子到緬甸詐騙園區。

根據兩名女受害人回港後向警方提供的資料，得知園區內守衛深嚴，四周都有鐵絲網包圍，並有身穿迷彩軍服、手持長槍人士駐守。二人被禁錮在緬甸詐騙園區後，亦被要求學習如何詐騙，當中有劇本設定人設及教導如何詐騙。

警方指，兩名事主在香港酒吧認識疑犯，對方以免費泰國遊引誘她們，又指她們協助運送現金後可獲豐厚報酬。惟兩名事主「落搭」抵達泰國後，即被轉送到緬甸的詐騙園區禁錮，家屬被要求繳付2.8萬美元贖金。警方指，兩名事主在家屬繳付贖金後，於1月11日安全返抵香港。

警方拘捕一名女子，涉嫌引誘他人前往東南亞詐騙。行動中警方檢獲衣物、手提電話、銀行卡及名牌手袋等證物。（王譯揚攝）

▼1月12日 保安局副局長卓孝業率隊往泰國跟進緬甸詐騙營個案▼

