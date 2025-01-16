緬甸詐騙營｜美容師涉誘兩女到園區　上庭時神情緊張　申保釋被拒

緬甸詐騙營半年前死灰復燃，女美容師涉向2名21及23歲女子訛稱泰國有高薪就業機會，誘她們到詐騙園區，美容師早前被拘控，案件今（16日）於沙田裁判法院提堂。女被告上庭時神情緊張，她暫時毋須答辯，控方申請把案押後到3月13日再提訊，以作進一步調查，被告申請保釋被拒，期間須還押。



女被告潘心怡（32歲，美容師）被告有律師代表，她身穿黑色外套、身型嬌小，站在犯人欄時神情緊張，不時四處張望及望向旁聽席。

美容師潘心怡涉嫌誘騙兩名分別21及23歲的本地女子到緬甸詐騙園區，於2025年1月13日被捕。

女被告潘心怡在沙田法院提堂。（資料圖片)

涉訛稱在泰有真實厚酬就業機會

她被控兩項串謀詐騙，指她於2024年12月27日，在香港與其他不知名人士串謀，欺騙兩名本地女子，即不誠實地虛假陳述泰國有真實就業機會，將獲得豐厚的報酬，意圖致使她們出國旅行到泰國，並為詐騙中心工作。

警方早前透露，至少有28名港人被誘騙到緬甸與泰國交界園區從事電騙工作，當中尚有12人未脫困。

案件編號：STCC249/2025