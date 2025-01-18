啟德體育園｜主場館首辦演唱會　觀眾誤帶新買逾$200水樽：好蠢！

啟德體育園主場館今晚（18日）舉行慈善演唱會「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」，為主場館首次舉行演出活動，同時進行測試。早前舉辦欖球賽期間，大批觀眾不知場內禁止攜帶水樽，只能暫放在置物架，惟今日估計再有過百人重蹈覆轍。

有觀眾手持今早才購買的象印牌不鏽鋼真空保溫瓶，因不能帶進場，他擔心離場期間會被他人誤取。「今朝先買。係呀！好蠢呀！」



啟德體育園主場館今晚（18日）舉行慈善演唱會「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」，為主場館首次舉行演出活動，亦是測試活動之一。（梁鵬威攝）

置物架上放有麥當勞外賣、使立消喉糖等

啟德體育園主場館晚上舉行的演唱會，預計將有1.8萬名持票人士進場，由下午4時開放入場。由於演唱會不設劃位，多名歌迷提前兩小時已在場館外排隊，入閘口旁的職員不斷高呼：「食品水樽唔畀帶入去！」

記者現場所見，入閘口旁的置物架上放滿大小不一的水樽，目測有過百樽，也有麥當勞的外賣袋，以及喉糖「使立消」等。其中「中招」市民吳小姐與家人一同觀看演唱會，惟她不清楚場館的相關規定，只能無奈放下水樽。

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觀眾不清楚規定 憂早上新買水樽被誤取：好蠢呀

吳小姐認為職員在旁看守置物架，不擔心會被偷竊，但憂慮離場時被其他觀眾誤取。她透露，今早購物期間考慮到平日生活無水樽使用，便花上200多元，購買象印牌的不鏽鋼真空保溫瓶。「今朝先買。係呀！好蠢呀！」

馮允謙粉絲楊先生首次到啟德體育園，讚場館外觀漂亮及規矩大，但同樣不清楚規定不能攜帶水樽。他表示理解營運方或擔心觀眾攜帶危險物品，但透露該水樽已使用了3年，擔心可能會遺失。「都有感情嘛，都擔心㗎，所以要搵個好啲嘅位擺。」

有歌迷做好資料搜集不帶相機 燈牌符合規定

不過亦有觀眾做好資料搜集。陳凱詠（JACE）歌迷曹同學表示，並無攜帶相機及長鏡頭，燈牌的面積也符合規定。他又指，為了爭取最佳的觀眾席，事前已吃飽準備進場，期望可聽到JACE的經典歌曲《I Wish》。