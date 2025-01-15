渣打馬拉松博覽會落戶啟德體育園　大會料4天吸引12萬人流︱跑步

渣打香港馬拉松（渣馬／渣打馬拉松）2025將於2月9日舉行，大會在2月5日至8日於新落成的地啟德體育園首度舉辦大型馬拉松博覽會。

大會預計一連四天的「渣打香港馬拉松博覽會」將吸引約12萬人次參與，成為啟德體育園試運以來，參與人數最多的公眾活動。



為期四天的「渣馬博覽會」將於2月5日至8日在啟德體育園內的啟德體藝館舉行。（大會提供）

為期四天的「渣馬博覽會」將於2月5日至8日在啟德體育園內的啟德體藝館舉行，設有逾40個攤位，比往年舉辦的嘉年華有更多機構團體參與。

「渣馬博覽會」內亦設有不同打卡位，讓領取跑手包的跑手和參觀博覽會的公眾人士均可在不同遊戲和活動感受渣馬的歡樂氣氛。場內另設打氣站，公眾可錄下打氣字句為跑手打氣，錄音將於比賽日在賽道指定地方播出。參加者亦可在場內的許願樹寫下願望祈福，祈求賽事順利或突破個人最佳成績 (PB)。

渣打香港馬拉松2025首度舉辦大型馬拉松博覽會。（大會提供）

渣馬參賽者可根據預約時段到場領取跑手包，印有74,000名參賽者的名字「跑手牆」亦將同步移師至啟德體藝館。同場並設有渣馬紀念牆，回顧自1997年首屆渣馬至今的演化，見證渣馬由一項本地賽事，發展成為世界田徑聯會認可的「金級道路賽事」。

渣馬博覽會同時邀請不同界別的專家現場解說跑步及運動相關議題，包括預防、保護及護理等，為跑手提供交流平台分享經驗、增強社群凝聚力，建立本地跑步文化。未來「渣馬博覽會」亦計劃邀請更多國際賽事相關單位，為熱愛馬拉松跑手提供最新資訊。

首屆「渣打香港馬拉松博覽會」 詳情

日期: 2025年2月5至8日 （周三至六）

時間: 周三至五 下午3時至晚上9時／星期六 上午9時至下午5時

地點: 啟德體育園 - 體藝館 (香港九龍承啟道38-39號)

交通:

1. 港鐵：啟德站下車後，步行約5至10分鐘前往啟德體育園

2. 巴士：九龍城轉車站（亦稱富豪東方酒店站和宋皇臺公園站）、亞皆老街球場站及九龍城碼頭巴士總站

3. 渡海小輪：北角碼頭乘搭渡海小輪前往九龍城碼頭，然後步行到啟德體育園

