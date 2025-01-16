渣馬博覽會2.5啟德體育園舉行 設跑手牆許願樹及逾40攤位
撰文：蕭通
出版：更新：
渣打香港馬拉松（渣馬）2月9日舉行，大會於賽前將首度舉辦渣馬博覽會，為今屆賽事揭開序幕。為期4天的博覽會2月5日起在啟德體藝館舉行，料將吸引約12萬人次參與，成為啟德體育園試運以來，最多人參與的公眾活動。
渣馬博覽會將設逾40個攤位，並設有渣馬紀念牆，回顧自1997年首屆渣馬至今的演化，見證渣馬由一項本地賽事發展成為世界田徑聯會認可的「金級道路賽事」。
參賽者按時段到場領跑手包
博覽會期間，渣馬參賽者可按預約時段到場領取跑手包，往年深受跑手歡迎的「跑手牆」亦將同步移師至啟德體藝館。牆上印有74,000名參賽者的名字，充滿紀念價值，非常適合跑手打卡留念。
公民錄音打氣於比賽日播出
此外，場內設有打氣站，公眾可錄音為跑手打氣，錄音將於比賽日在賽道指定地方播出。踏入蛇年，場內設置許願樹，讓參加者寫下新春開運、祈求賽事順利或突破個人最佳成績等願望祈福。
邀專家解說跑步護理等議題
為進一步提升跑手體驗，是次博覽會將特邀不同界別的專家，現場解說跑步及運動相關議題，包括預防、保護及護理等。未來「渣馬博覽會」亦計劃邀請更多國際賽事相關單位，為熱愛馬拉松跑手提供最新資訊，實踐「一起，我們跑更遠」理念。
首屆「渣打香港馬拉松博覽會」詳情
日期：2025年2月5至8日（周三至周六）
時間：周三至五1500至2100；周六0900至1700
地點：啟德體育園體藝館（香港九龍承啟道38-39號）
交通：
港鐵：於啟德站或宋皇臺站下車後，步行約5至10分鐘，前往啟德體育園。如前往啟德體藝館，啟德站最為便利。
巴士：啟德體育園周邊共有3個主要交通交匯處：九龍城轉車站（亦稱富豪東方酒店站和宋皇臺公園站）、亞皆老街球場站及九龍城碼頭巴士總站。多達60條路線將途經啟德體育園附近的巴士站。
渡海小輪：訪客可從北角碼頭乘搭渡海小輪前往九龍城碼頭，然後步行到啟德體育園。
渣打馬拉松2025｜與喵坊合作回收紙杯 過百小店派禮物應援2024回顧｜不止美斯和張家朗：從收視看港人最關注的體育話題渣打馬拉松邁29年成港人集體回憶 跑手激增74倍 見證基建發展機場三跑十公里賽11.17舉行 為免礙飛機升降 跑手禁帶毛巾耳機社協組隊征戰渣馬 曾是無家者 今製跑杖練跑求突破：解開一個結