啟德體育園｜主場館1.18演唱會　4000人踩草睇騷　籲勿帶空樽入場

啟德體育園主場館於周六（18日）舉行首次慈善演唱會，進行壓力測試，預計會有18,000位觀眾入場。體育專員蔡健斌再次呼籲入場人士，切勿攜帶外來食品、飲品、水樽入場。運輸署則表示，演唱會前後一小時，港鐵屯馬線會加密列車班次，城巴、九巴將加開三條散場特別路線前往港九新界各區。



啟德體育園主場館下周六晚上舉行「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」慈善演唱會。

啟德體育園主場館周六晚上舉行「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」慈善演唱會，是主場館首次舉行演出活動，演出陣容包括馮允謙、Dear Jane、雲浩影（Cloud）及陳凱詠（Jace）。

體育專員蔡健斌指，所有外來食物、飲品，包括空樽也不能攜帶進場館。（資料圖片／盧翊銘攝）

體育專員蔡健斌指，演唱會將於本周六下午6時舉行，4時開放入場，預計晚上7時45分至8時結束。觀眾需要持票進場，有關門票早前已經主辦單位、贊助商等渠道分發，因此不設即場賣票。

蔡健斌又提到，今次活動會有18,000位觀眾入場，其中4,000人將會首次「踩草」，進入地面草坪範圍觀賞演出。他解釋，安排是為了模擬日後在主場館舉行的表演類型活動的情況。當日主場館會開放G、H和J共3個閘口供各分區的觀眾入場，各分區內不設劃位，觀眾可在門票指定的分區自由入座。

他表示，本月24日體育園會進行另一次大型壓力測試，屆時會有超過6萬人進行參與，為3月體育園正式開幕做好準備，並預告體育園亦會不只一次，進行超過5萬人參與的測試。

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外來食品、飲品、「吉樽」不可進場

違禁品方面，與上次主場館的測試賽相同，包括玻璃、金屬容器、食品、罐裝及瓶裝飲品；超過指定尺寸的手提袋；長度超過35厘米的雨傘和自拍棒。只有嬰兒食品和藥物除外。

另外，今次活動亦應主辦單位要求，不准觀眾攜帶專業攝影器材，以及尺寸大於長38厘米、闊20厘米和高30厘米的過大支持燈牌進場。

蔡健斌又特別提到，外來食品、飲品，以及水樽都不可入場，又再次呼籲入場觀眾不要帶水樽入場，否則需放在場外放處，要付上遺失的風險。

宋皇臺道開放的士上落客設施 私家車停車場不開放

交通方面，當局在演唱會當日，會開放宋皇臺道南行的公共交通上落客設施，供的士上落客。蔡健斌又指，當局不鼓勵入場人士經私家車到場，因此當日不會開放體育園的停車場，如有需要，私家車需在宋皇臺道北行的特定位置上落客。

警務處秀茂坪警區指揮官謝翠恩。（資料圖片／盧翊銘攝）

警方：大型演唱會「熱身」 採取全面安檢措施

警務處秀茂坪區指揮官謝翠恩則表示，今次活動是為主場館的大型演唱會進行「熱身」，警方預計人流高峰期是開場前一小時及演唱會散場後的時間，較月初的大專㰖球測試賽集中。

安檢方面，謝翠恩指今次活動採取全面安檢，入場人士在中央廣場出示門票後，便可排隊等候安檢，包括X光機檢查手袋等程序，之後便可經驗票閘機進場，進場後會有「親善大使」帶入場觀眾到其座位的所屬區域。

展望未來，謝翠恩指，當局將集中在主場館進行壓力測試，提高複雜程度、人數的上限，以求讓各持分者為日後體育園的順暢運成做好準確。

運輸署首席運輸主任(市區)尹柏恩。（資料圖片／盧翊銘攝）

城巴、九巴將加開三條散場特別路線

運輸署首席運輸主任(市區)尹柏恩則呼籲入場市民，盡量利用港鐵服務。他又指，測試當日，港鐵宋皇臺站及啟德站會如常開放，在演唱會前後一小時，屯馬線列車班次會由平常5至6分鐘一班加密到3至4分鐘一班車，預計每小時共增加10至12班車，相信足夠應付入場及散場帶來的需求。

運輸署亦已與城巴、九巴協調，在演唱會散場後加開三條特別巴士路線前往各區，包括經觀塘前往將軍澳、經太子前往旺角、經灣仔前往中環，合共有15輛巴士提供服務。

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