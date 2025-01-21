年花｜四季桔減產棄種劍蘭　市道弱主攻蘭花　花農：賣8成算安慰

農曆新年將至，大埔林村河畔旁，擺放了一盆盆水仙、年桔、蘭花，已入行45年的花農強哥，正忙得不可開交。



距離過年還有十多天，強哥指，目前超過一半年花已被客人落訂，不過，他形容今年市道疲弱，料受港人長線旅遊和北上消費影響，部份熟客「銀包扁扁地」，所以提供七折優惠，盼助他們維持好門面；賣花也要策略部署，棄種劍蘭和百合，四季桔需要減產，轉攻蘭花市場，並著重包裝，種銀柳襯托，突顯蘭花美態，以「新瓶舊酒」方式谷銷情。



強哥期望最終能賣出8成貨，形容已算「合格」，「在這時勢時局，都能夠做得到，算係安慰。」



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李永強有「菊花王子」之名，花園已不只種菊花，還有多種年花。（黃浩謙攝）

市道欠佳 部份熟客「銀包扁扁地」 提供7折助維持好門面

李永強（強哥）在林村種年花45載，種菊花起家，而賺得「第一桶金」。花園佔地30萬呎，今年種得最多的是蘭花，撇除在內地的數十萬盆，香港有兩三萬盆，另外亦種了各種年桔、約3000盆水仙、2000盆菊花芍藥。

主要做熟客生意的強哥，不少客戶都是大公司、住宅，今年暫時有近500張訂單，最大訂單額達十幾萬元，不過他同時觀察到市道其實不好，舉例指部分熟客預算縮減，「銀包扁扁地，但好想擺花」，於是給予7折，微利一些，令客人能維持好門面，「如果唔係擺返咁多花，朋友客人見到縮咗，會諗：『佢係咪困難？』，對做生意係大忌。」

強哥指，自己選擇「跟隨大氣候」，多種受歡迎年花，如蘭花。（黃浩謙攝）

棄種劍蘭百合傳統年花 四季桔減產至一萬盆

今批年花，強哥說去年年初一就開始策劃，三四月已預料市道疲弱，因港人長線旅遊和北上消費而受影響。因此，他選擇「跟隨大氣候」，按不同年花的受歡迎程度，調整種植數量，較傳統的則捨棄。例如種植逾30年的劍蘭百合，前者去年就不再種植，至於百合，今年只批發進口花頭予其他農夫，自己不種。

四季桔也同樣減產，他指去年種了約5萬盆，今年大減至約一萬盆，現已售出逾半，期望最終賣出八成，「指標不會定得太高，輕鬆些」。若與去年產量相同，很大機會滯銷，「種返以前咁多就會好愁，賣唔晒」。

雖然產量減少，但他指相應能花更多心機，提升年花質素，「（之前）未見過咁多果，今年葉色果色都好好。」

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年年增產蘭花 貼合市場需要

強哥預計，今年整體生意額與去年相差不大，「在這時勢時局，都能夠做得到，算係安慰」。他指整體已售出逾半貨量，其中一共約30盆的大朱沙桔只剩一盆，個別品種更已缺貨。他說，最後若有80分「已值得開心」。

他形容，有賴自己果斷捨棄傳統年花，種植多品種來增加客源，「只要在農歷年，都係年花。」貼合市場需要的，他亦年年遞增，例如蘭花，今年尤其種多些蝴蝶蘭。他解釋，蘭花愈來愈普及，以工廠式生產，價格因而下降，需靠產量來增加銷售額。

強哥今年重種銀柳，與蘭花映襯，形容是「新瓶舊酒」。（黃浩謙攝）

「新瓶舊酒」重售銀柳：適當時機可以返生

開拓「新年花」的同時，他強調自己不忘舊品種，以「新瓶舊酒」的方式銷售。他舉例，今年重新種植多年無種的銀柳，發現插在蘭花一旁，體態甚美，又能賣得更好價錢，幾乎所有貨都已被客人預訂。

那會否再種回百合、劍蘭？強哥形容，花如食物，有時也會突然想起兒時的味道。他覺得，只要種得靚、客人賞識，自然有回報。「雖然今日市場不能再接受，但我可以記住佢，佢喺適當時機，可以返生。」