啟德體育園演唱會馮允謙、雲浩影等主場館登場 FANS揮手機燈雀躍
撰文：陶嘉心
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啟德體育園主場館今晚（18日）舉行慈善演唱會「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」，為主場館首次舉行演出活動，亦是測試活動之一。演唱會原定於傍晚6時正舉行，最終6時30分左右仍有觀眾進場，演出在6時35分開始，馮允謙是首個登台表演的歌手。演唱會晚上8時許散場，秩序大致良好。
「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」預計1.8萬名觀眾入場，其中逾4,000名觀眾首次進入草坪範圍。演出在6時35分開始，馮允謙首位登場，之後，雲浩影、Jace陳凱詠及樂隊Dear Jane陸續出場。
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表演期間，觀眾不時亮起手機電筒打拍子，配合舞台燈光效果，氣氛熱烈。有人形容氣氛 及音效比紅館更好。亦有觀眾提早離場，希望避開散場人潮。演唱會晚上8時許散場，秩序大致良好。
1月18日「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」慈善演唱會場內及散場情況
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1月18日「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」慈善演唱會
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啟德體育園主場館今晚舉行「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」，至傍晚5時50分入閘，現場所見，起碼數百人排隊，人龍接近另一邊的G閘口。目測排隊觀眾並無鼓譟，但有人談話時抱怨說「企到完場呀我哋」、「正式咁樣搞法大鑊啦」，亦有觀眾明白今日為測試活動，對安排表示諒解。
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