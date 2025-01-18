啟德體育園演唱會馮允謙、雲浩影等主場館登場　FANS揮手機燈雀躍

啟德體育園主場館今晚（18日）舉行慈善演唱會「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」，為主場館首次舉行演出活動，亦是測試活動之一。演唱會原定於傍晚6時正舉行，最終6時30分左右仍有觀眾進場，演出在6時35分開始，馮允謙是首個登台表演的歌手。演唱會晚上8時許散場，秩序大致良好。



啟德體育園主場館今晚（18日）舉行慈善演唱會「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」，馮允謙是首個登台表演的歌手。（梁鵬威攝）

啟德體育園主場館今晚（18日）舉行慈善演唱會「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」，歌手雲浩影登場。（梁鵬威攝）

啟德體育園主場館今晚（18日）舉行慈善演唱會「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」，歌手雲浩影登場。（梁鵬威攝）

啟德體育園主場館今晚（18日）舉行慈善演唱會「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」，歌手Jace陳凱詠登場。（梁鵬威攝）

啟德體育園主場館今晚（18日）舉行慈善演唱會「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」，樂隊Dear Jane登場。（梁鵬威攝）

「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」預計1.8萬名觀眾入場，其中逾4,000名觀眾首次進入草坪範圍。演出在6時35分開始，馮允謙首位登場，之後，雲浩影、Jace陳凱詠及樂隊Dear Jane陸續出場。

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表演期間，觀眾不時亮起手機電筒打拍子，配合舞台燈光效果，氣氛熱烈。有人形容氣氛 及音效比紅館更好。亦有觀眾提早離場，希望避開散場人潮。演唱會晚上8時許散場，秩序大致良好。

1月18日「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」慈善演唱會場內及散場情況



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1月18日「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」慈善演唱會



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啟德體育園主場館今晚舉行「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」，至傍晚5時50分入閘，現場所見，起碼數百人排隊，人龍接近另一邊的G閘口。目測排隊觀眾並無鼓譟，但有人談話時抱怨說「企到完場呀我哋」、「正式咁樣搞法大鑊啦」，亦有觀眾明白今日為測試活動，對安排表示諒解。