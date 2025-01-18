阿Mo第四節頸椎「爆裂」仍可自主呼吸及說話　父：不能解釋的神蹟

MIRROR演員會墜屏意外中嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫，其父李盛林今晚（18日）在最新代禱信中表示，頸椎第一至四節創傷，在醫學文獻都有明確記錄是不能逆轉的嚴重後果，而阿Mo是在第四節的頸椎嚴重受創，甚至是爆裂，但阿Mo在受創後僅五星期 能脫離呼吸機，開始用橫隔膜自主呼吸，同時當口部的一切喉管都移除，他也能開始說話。

李盛林指，有點醫學常識的常會問「阿Mo可以自主呼吸和說話嗎？」，而他卻可以，李盛林形容些現象在醫學上極為罕見，被視為「高位折癱」中不能解釋的神蹟經歷。



MIRROR演員會墜屏意外中嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫。（代禱信圖片）

阿Mo每當失去堅持動力都是靠「親朋密友」和父母家人再一次撐起來

信中提及，作為一個常人，受著這麼大的創傷、這麼漫長的治療、這麼艱苦的復康操練、這麼需要尋找適切自己的創新醫治，在過程之中怎能沒有情緒和失落的時候。李盛林指，阿Mo每當內心感到無力，失去堅持的動力時，都是靠著外力 ，包括上主、要好的「親朋密友」和父母家人再一次撐起來，再一次繼續的走下去。

▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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信中又指，阿Mo踏進第二階段的創新治療，期盼第二階段延續第一階段「不能解釋的神蹟」。李盛林稱，頸椎第一至四節的創傷，在醫學文獻都是有明確記錄是不能逆轉的嚴重後果，而阿MO是在第四節的頸椎嚴重受創，甚至是爆裂，引至頸椎神經折斷。

頸椎第一至四節「高位折癱」(tetraplegic paralysis) 通常會導致不能自主呼吸；失去語言能力； 手、手掌、身軀和腳完全癱瘓，除了不能活動之外，更是不可能有任何感覺；身體的各部會慢慢的萎縮。

李盛林稱，阿Mo在受創後僅五星期便能脫離呼吸機，開始用橫隔膜自主呼吸；同時當口部的一切喉管都移除，他也能開始說話，此外到現在身體並沒有絲毫萎縮的現象，而且身體局部的感覺也出現。

李盛林稱有點醫學常識的常會問「阿MO可以自主呼吸和說話嗎？」，而他卻可以。這些現象在醫學上極為罕見，被視為「高位折癱」中不能解釋的神蹟經歷。

李盛林又稱，對很多富有經驗的專科醫生來說，這創傷應該再不可能有任何明顯的改進。可是在神的恩惠之下，在阿MO努力不放棄，加上創新的治療科技，使到部份神經感覺和活動能力慢慢的出現。

阿MO（中）及父親（右）。（李啟言IＧ圖片）

代禱信全文：

李盛林牧師 // 啟言 (阿Mo）代禱信 130 (20250119 ) 「經歷了不能解釋的神蹟」

「心中喜樂，面帶笑容; 心裡憂愁，靈被損傷 // 喜樂的心，乃是良藥；憂傷的靈，使骨枯乾。」 (箴言15:13 // 17:22)

【經文解說 (下)】

1) 【「身心統一」(psychosomatic unity) 】 ：就是身體內在的氣質會影響外在的反應，也可以是反方向的，但不是個人想有正能量，就可以有正能量的出現。這還涉及他對前景的期望、信念和價值觀，更重要的是他怎樣看「自己的存在意義與價值」。

2) 【生活倫理的啟示】 聖經中的猶太人從出生開始便認知自己是神子民的身份，並且以神所賜的律法為生活倫理價值的守則。這種外在賦予的信念使他們得著上主的智慧能力，從而得到正面的能量，改變內心的狀態。

【阿MO在經文中的體驗 (下)】

1) 【靠外力撐過】：作為一個常人，受著這麼大的創傷、這麼漫長的治療、這麼艱苦的復康操練、這麼需要尋找適切自己的創新醫治，在過程之中怎能沒有情緒和失落的時候。每當內心感到無力，失去堅持的動力時，都是靠著外力 (過去經歷醫治我的上主、要好的「親朋密友」和父母家人) 再一次撐起來，再一次繼續的走下去。

2) 【心靈良藥】：心態的改變，對焦於上主的啟示與聖經真理，阿MO學會不被苦澀與執念捆綁，倚靠從上頭而來的智慧與力量，成為他心中有平安喜樂的「良藥」。

(一) 啟言 (Mo)：踏進第二階段的創新治療 (3) - 【不能解釋的神蹟】

1) 期盼 第二階段延續第一階段「不能解釋的神蹟」。

2) 【原是不能逆轉】：頸椎第一至四節 (C1-C4) 的創傷，在醫學上的文獻都是有明確的記錄，不能逆轉的嚴重後果。阿MO是在第四節的頸椎嚴重受創，甚至是爆裂，引至頸椎神經折斷。

3) 【創傷現象】：頸椎 C1 – C4「高位折癱」(tetraplegic paralysis) 通常會導致：

a) 不能自主呼吸；

b) 失去語言能力；

c) 手、手掌、身軀和腳完全癱瘓，除了不能活動之外，更是不可能有任何感覺；

d) 身體的各部會慢慢的萎縮。

4) 【不能解釋的現象】：在受創後僅五星期 (代禱信7 – 20220911)，阿MO便 能脫離呼吸機，開始用橫隔膜自主呼吸；同時當口部的一切喉管都移除，他也能開始說話。 除此之外，到現在身體並沒有絲毫萎縮的現象，而且身體局部的感覺也出現。有點醫學常識的常會問「阿MO可以自主呼吸和說話嗎？」，而他卻可以。這些現象在醫學上極為罕見，被視為「高位折癱」中不能解釋的神蹟經歷。

5) 【慢慢恢復】：對很多富有經驗的專科醫生來說，這創傷應該再不可能有任何明顯的改進。可是在神的恩惠之下，在阿MO努力不放棄，加上創新的治療科技，使到部份神經感覺和活動能力慢慢的出現。

6) 【禱告】

a) 感謝神讓阿MO經歷了不能解釋的神蹟現象。這不單鼓舞了他與家人，也為其他創傷患者與心靈軟弱者帶來了正面無形的鼓勵與希望。

b) 請為阿MO持續面對治療的心態和意向禱告，盼望他能全心經歷倚靠創造主的同在和醫治能力，特別在這階段的治療下，有更顯著明確的進展。

(二) Mo爸媽：【生命經歷分享】

1) 在這兩年多的體驗中，使我們的生命和信仰體驗更深…甚麼是「眼不能見」，甚麼是「曉得」。正如聖經在羅馬書1:18-20 … 「…神的永能和神聖是明明可知的，雖是眼不能見，但藉著所造之物，就可以曉得…」。不是每樣東西能夠用五官認知的，而神的永能和神性更是需要從細察中感悟過來。

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神和你們的記念。 「130 經歷了不能解釋的神蹟」