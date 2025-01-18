啟德體育園演唱會遲開場　體育專員解釋因有扶手梯故障啟應變機制

啟德體育園主場館今晚（18日）舉行慈善演唱會「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」，為主場館首次舉行演出活動，亦是測試活動之一。不過演唱會未能準時舉行，傍晚6時許，仍有數百名觀眾排隊等待進場，最終在6時35分才正式開場。

體育專員蔡健斌解釋，由於連接3樓至5樓的兩條扶手電梯，其中一條發生故障，成為進場樽頸位，因此啟動應變機制，臨時在2樓看台增設座位，並與主辦單位決定延遲開場時間。



體育專員蔡健斌解釋，由於連接3樓至5樓的兩條扶手電梯，其中一條發生故障，成為進場樽頸位，因此啟動應變機制，臨時在2樓看台增設座位，並與主辦單位決定延遲開場時間。（歐陽德浩攝）

1月18日「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」慈善演唱會



+ 2

啟德體育園主場館今晚舉行「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」，至傍晚5時50分入閘，現場所見，起碼數百人排隊，有人談話時抱怨說「企到完場呀我哋」、「正式咁樣搞法大鑊啦」，亦有觀眾明白今日為測試活動，對安排表示諒解。

+ 9

二樓看台增設座位 與主辦單位決定延遲開場

蔡健斌在散場後會見傳媒表示，當時基於安全考慮，H閘口設有人流管制措施，一度有數百人在H閘外等待，因此啟動應變機制，臨時在2樓看台增設座位，以減少樽頸位的壓力，並與主辦單位決定延遲開場時間。

蔡健斌強調，雖然門票上的開場時間為傍晚6時正，但主辦單位考慮到，南看台設有玻璃幕牆，需要待日落後開場才達到最大效果，預計傍晚6時20分開場，因此演唱會只較原先計劃延遲15分鐘開場。

預告下周及農曆新年後舉行5萬人活動

蔡健斌指，演唱會期間曾與文體旅局局長羅淑佩等，在場內不同地點觀察，認為聲效及現場氣氛良好。其後超過80%觀眾於完場15分鐘內離開，部份更在附近的啟德零售館消遣及用膳。

蔡健斌又透露，當局將在下周及農曆新年後，分別舉行更大型的壓力測試，每個活動估計超過5萬名觀眾進場。

1月18日「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」慈善演唱會場內及散場情況



+ 10

啟德體育園主場館今晚（18日）舉行慈善演唱會「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」，馮允謙是首個登台表演的歌手。（梁鵬威攝）

啟德體育園主場館今晚（18日）舉行慈善演唱會「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」，歌手雲浩影登場。（梁鵬威攝）

啟德體育園主場館今晚（18日）舉行慈善演唱會「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」，歌手雲浩影登場。（梁鵬威攝）

啟德體育園主場館今晚（18日）舉行慈善演唱會「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」，歌手Jace陳凱詠登場。（梁鵬威攝）