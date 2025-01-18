FOUR in LOVE啟德｜主場館首場演唱會　有觀眾不知「禁樽」要寄存

啟德體育園主場館今日（18日）傍晚首次舉行慈善演唱會兼作壓力測試，預計會有18,000位觀眾入場。由於演唱會不設劃位，持票觀眾下午4時起陸續到達，入場前要經過安檢程序。雖然啟德體育園早前已多次提醒入場人士不要攜帶長遮或水樽， 但仍有部份觀眾在入場前須將水樽放置在自助物品儲存區。

體育專員蔡健斌、文化體育及旅遊局局長羅淑佩及保安局局長鄧炳強等先後到場，蔡健斌指入場安排暫時暢順，重申今次是測試非體育活動，例如演唱會的現場協調及人群出入等安排，會有4000名觀眾獲安排在草坪座位，為日後非體育活動做準備。



啟德體育園主場館1月18日舉行慈善演唱會，預計1.8萬名觀眾入場。持票觀眾下午4時後陸續到達，他們入場前要經過安檢程序，有觀眾在入場前趕緊喝掉水樽內飲料，然後將水樽放置在自助物品儲存區或棄掉。（梁鵬威攝）

啟德體育園主場館1月18日舉行慈善演唱會，預計1.8萬名觀眾入場。持票觀眾下午4時後陸續到達，他們入場前要經過安檢程序，有觀眾在入場前趕緊喝掉水樽內飲料，然後將水樽放置在自助物品儲存區或棄掉。（梁鵬威攝）

「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」慈善演唱會傍晚6時開場，有觀眾指演唱會不設劃位，因此提早到場排隊希望爭取到較佳觀賞位置。 有觀眾指，安檢人員有查問袋內有無違禁物品，沒有太大阻礙。

啟德體育園主場館下周六晚上舉行「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」慈善演唱會。

啟德體育園主場館1月18日舉行慈善演唱會，預計1.8萬名觀眾入場。持票觀眾下午4時後陸續到達，他們入場前要經過安檢程序，有觀眾在入場前趕緊喝掉水樽內飲料，然後將水樽放置在自助物品儲存區或棄掉。（梁鵬威攝）

雖然啟德體育園早前已多次提醒入場人士不要攜帶長遮或水樽， 但仍有部份觀眾在入場前須將水樽放置在自助物品儲存區。有觀眾在入場前趕緊喝掉水樽內飲料，然後將水樽放置在自助物品儲存區或棄掉。

體育專員蔡健斌及保安局局長鄧炳強等先後到場，蔡健斌指入場安排暫時暢順，重申今次是測試非體育活動，例如演唱會的現場協調及人群出入等安排，會有4000名觀眾獲安排在草坪座位，為日後非體育活動做準備。

保安局局長鄧炳強（右二）1月18日下午到啟德體育園主場館視察。（倪清江攝）

1月18日「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」慈善演唱會



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1月5日，啟德體育園主場館舉行大專七人欖球賽



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