啟德主場館首場演唱會有觀眾怨入場「等得耐」　最終遲半小時開騷

啟德體育園主場館今晚（18日）舉行慈善演唱會「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」，為主場館首次舉行演出活動，亦是測試活動之一。演唱會原定於傍晚6時正舉行，惟至傍晚6時20分，場館外仍有數百名以上觀眾排隊，未能進場。有觀眾抱怨說：「企到完場呀我哋。」慈善演唱會最終約6時半後開始，而場外仍有觀眾排隊。



1月18日「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」慈善演唱會



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啟德體育園主場館今晚舉行「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」，至傍晚5時50分入閘，現場所見，起碼數百人排隊，人龍接近另一邊的G閘口。目測排隊觀眾並無鼓譟，但有人談話時抱怨說「企到完場呀我哋」、「正式咁樣搞法大鑊啦」，亦有觀眾明白今日為測試活動，對安排表示諒解。

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1月18日「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」慈善演唱會演出歌手



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Dear Jane擊敗MIRROR，奪叱咤樂壇組合金獎。（葉志明 攝）

Dear Jane對於獲組合金獎未有計劃慶功，坦言過去幾年都未有為拎獎慶祝。（葉志明攝）

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