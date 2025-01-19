大熊貓BB｜比賽catwalk　細佬追住鏡頭快步行　家姐有模特兒天份

海洋公園大熊貓盈盈的一對龍鳳胎已經五個月大，開始識走識行。園方周六（18日）發布兩姊弟「貓步行catwalk」片段。細佬追住鏡頭快步行，最後將面「貼」到拍攝器材上，一個字「快」；家姐步行時交叉前肢向前行，猶如模特兒行catwalk，十分專業。有網民留言形容「家姐行得似香港小姐，細路就行得快好世界」。



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香港大熊貓官方專頁

最新片段以「家姐細佬Catwalk大賽開始」為題。細佬先場，一股衝勁只顧對着鏡頭向前街，帖文寫牠主打「加快吧！我的秒速只許加」嘅風格， 十分有氣勢，最後將面「貼」到鏡頭前「賣萌」。

接着到躺在地上的家姐出場，牠一轉身就行起來，就如帖文所寫「每一步都跟足拍子嘅熊貓步」，一對前肢交叉行，跟模特兒行catwalk時交叉腳一模一樣，不止迷人優雅，可謂十分專業。

專頁小編說牠們各有各好，比賽打和。有網民留言也讚兩姊弟個都行得好好、好穩，也感慨牠們長得太快了。

一對龍鳳胎前日開始從育嬰室轉到展覽室熟習，四周放有樹木、石頭等。園方在帖文稱，牠們在草地探索的進度非常良好，更笑稱牠們是「被搞笑天分耽誤嘅可愛教主。」