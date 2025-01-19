機場城市設空運鮮活市集　林天福：食物種類勝日本築地望旅客重訪

機管局擬擴大「機場城市」規模超過一倍，新項目名為SKYTOPIA，將興建藝術品倉儲、構建藝術生態圈、興建遊艇泊位等。機管局主席林天福今（19日）在電台節目表示，希望吸引轉機旅客離開禁區消費。機場城市計劃開設鮮活市集，林天福指食物種類較日本築地市場多。由於旅客未必能帶走海鮮、肉類、生果等，他希望旅客品嚐後再次來訪。



機管局主席林天福表示希望機場城市能吸引轉機旅客離開機場消費。（資料圖片/梁鵬威攝）

轉機客平均停留4小時 望吸引旅客離開禁區消費

林天福表示，機場城市發展藍圖包括商業活動、娛樂消閒、藝術交易等，預計投資額達1000億元，把機場一帶發展成旅遊地標。林天福表示，除了可以吸引更多旅客來港，亦能吸引更多人選擇在香港轉機。現時轉機旅客平均在香港國際機場停留4小時，日後機場城市可吸引旅客離開禁區消費，再返回機場乘坐飛機。

林天福指疫情前機場一年能錄得7500萬旅客，形容「捉到鹿就要脫角」，「唔可以畀佢走咗去」。他表示轉機客佔客量約30%，希望能把佔比再提高，不過轉機客對機場有處，但對城市未必有很大得益。但如果能在禁區以外能製造轉機旅客能花錢、逗留較長時間的地方，轉機客就能為香港經濟帶來更直接的價值。

設空運鮮活市集 料較日本築地市場好

機場城市將開設空運鮮活市集，林天福認為較日本築地市場好，因為香港的鮮活市集不但有海鮮，更有水果和鮮肉等。他又表示香港的航空網絡做得好，令食物夠新鮮，另外雖然香港嚴格把關食品安全，但出入口規定較開放、寬鬆。

遊客食咗之後都帶唔走㗎喎，因為佢哋國家有限制⋯⋯你鍾意覺得好喎，你又再番返嚟再食多次。 機管局主席林天福

無人駕駛系統最快年底完成

林天福表示將來進出機場城市的交通，不可以影響機場現有出入市區的交通，兩者需要切割，亦不希望旅客使用機場快綫前往機場城市。機管局將引入無人駕駛系統，來往港珠澳大橋香港口岸、港鐵東涌站及航天城。其中口岸至航天城部分預計年底至明年初完成，到2028年再延伸至東涌站，屆時旅客可再轉車出市區。