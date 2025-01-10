財會通過設為期三年首長級編外職位專責簡樸房　狄志遠投反對票

立法會財務委員會今日（10日）通過房屋局開設一個為期三年首長級編外職位，領導分間單位專責小組的運作，以落實建議的「簡樸房」規管制度。新思維議員狄志遠要求記名表決，最終有71名議員出席，以65票贊成、1票反對、4票棄權獲得通過。根據投票紀錄，狄志遠投反對票，陳曼琪、洪雯、朱國強及江玉歡投棄權票。



狄志遠反對開設編外職位專責簡樸房（黃浩謙攝）

該職位屬首長級第二級，月薪介乎194,825元至212,900元，由2025年4月1日或財委會批准當日起生效，以較後的日期為準，至2028年3月31日止。

狄志遠表示，過去一直反對政府向立法會就人事上「開位」的撥款申請。他指行政長官李家超過去一直強調當局工作要提速、提效，惟現時政府面對千億赤字，需開源節流 ：「今時今日千億赤字仲夠膽去立法會開位？」提出記名表決是希望市民了解立法會議員對有關議題的政治取向。

香港國際機場三跑道系統正式啟用（廖雁雄攝）

另外，財委會亦討論保留民航處1個首長級第3級有時限編外職位，以推展多項主要工作，包括在三跑道系統啟用後提升香港國際航空樞紐地位的政策、支持香港低空經濟發展及提升民航處的整體行政管治。該職位月薪介乎226,445元至247,200元。狄志遠再次要求記名表決，最終71位議員出席，以65票贊成、1票反對、及4票棄權獲得通過。據投票記錄，狄志遠投反對票，田北辰 、管浩鳴、吳傑莊及洪雯投棄權票。