大埔汀角農地搶先改露營場地　規劃署要求停業無效　直擊仍在招客

大埔龍尾泳灘所在的汀角路一帶的一幅農地正向城規會申請改劃，惟早在提出申請前，已有人決定「先破壞後建設」，提早將該地皮剷平，並改為私人露營場地。規劃署已向土地擁有人發出強制執行通知書，要求中止違例發展。不過，記者今日（ 19日）到該地視察，發現場地仍正營運，有自稱營地「負責人」否認自己是員工，又表示該處為私人地方。



長春社認為，政府應在發出通知書後，加強跟進巡查，甚至提高罰則，又期望政府嚴格要求土地擁有人修復土地，恢復土地的原有樣貌。



汀角有農地疑似繞過城規會，在申請前，已被改建為營地。（長春社提供）

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正待城規會審批改為臨時度假營 近日已搶先改建

今年1月3日，「偉都集團有限公司」向城規會提出申請，將毗鄰龍尾泳灘，汀角東的3.9公頃農地改建為臨時度假營、康體文娛設施等。城規會正就該項目的規劃申請諮詢公眾，將於2月4日屆滿。

不過，近日該擬議發展土地出現一間名為「星浪岬」的私人露營場地，位於土地中央範圍，除了過夜露營、「車中泊」外，提供冷熱水浴室、洗手間及雪櫃等。成人每日兩日一夜收費280元，泊車費160元。

直擊現場設有露營帳篷及天幕 貨櫃箱搭建衛生設施

記者今日（19日）下午到大埔龍尾泳灘汀角路一帶，擬議發展的農地被剷平鋪變為草地，改造爲露營用地。現場架設了約四個露營帳篷及一個天幕，有人正在活動，並有三輛私家車停泊。該範圍設有以貨櫃箱搭建的衛生設施，內有洗手盆等設備，以及同樣有貨櫃箱改造成的室內空間，裡面擺放了一排儲物架及雪櫃。

三輛挖泥機在場平整土地 被砍伐樹木橫放泥土上

露營地附近則停泊約三輛挖泥機、一輛夾斗車等，土地亦已被剷平，而旁邊有不少被砍伐橫放的木頭，還有20多條灰色水管堆疊一起。

員工稱仍開放預約 被問規劃處信件後稱：呢度冇職員

記者前往該露營地後，嘗試向該營地員工查詢，獲悉目前仍開放預約活動。問及是否知悉該用地違規發展，僅獲回應表示要向公司負責人查詢，而就公司是否收到規劃處發出信件要求停止發展，亦表示不知情。他們其後又指自己並非員工，「呢度冇職員，得負責人……全部都係私人地方，出面有鐵閘㗎嘛，你唔知咩？」

員工月初曾稱土地由「大業主」租出

有員工曾在月初向當時在該處露營的記者透露，該幅土地由「大業主」租出，上月起開張營業。至於外圍其他已被剷平的土地，該「大業主」會向其他人租出，計劃設食肆、零售店舖等，但未有透露「大業主」身份。

規劃署稱，該署本月派員到該處視察時，發現在未獲規劃許可下擺放貨櫃及建築材料作貯物用途，署方上周三（15日）向有關土地擁有人發出強制執行通知書，要求中止違例發展，倘未遵辦，會考慮進一步管制或檢控。

長春社公共事務經理吳希文。（資料圖片)

長春社：先破壞變無生態價值 創造「既定事實」才再申請

長春社公共事務經理吳希文表示，類似情況自疫情時已發生，指當時有不少涉及露營場地的規劃申請，當中不少人選擇創造「既定事實」，「先破壞咗個地方，然後就話無生態價值㗎啦，之後先向有關部門申請。」

至於今次事件的主角，吳希文指，該幅土地已並非首次有同類規劃申請，過去更曾獲城規會有條件通過，只是去年因未達到相關技術要求，而被撤銷申請。他認為參考以往申請，申請人認為今次有望成功並不出奇。不過，他認為這種「未申請先動工」的做法，令人觀感不佳，又提到只要城規會將來批出申請，各大環團基本上亦「無話可說」，申請人其實「唔差在等多一陣」。

促政府加強跟進巡查、提高罰則

吳希文認為，在署方已發出強制執行通知書下，該場地應停止營業，認為政府應加強跟進巡查，甚至提高罰則，並要求土地擁有人修復土地。他又提到，以往政府對於修復土地較為「馬虎」，要求過份寬鬆，變相無法恢復生態，期望署方可以訂下更嚴謹的要求。

你既然做咗一啲違法行為，需要畀返一定成本㗎嘛，唔係淨係停咗之後好似無代價咁。 長春社公共事務經理吳希文

翻查資料，「偉都集團有限公司」近20年至少向城規會提出5次申請，包括在當地興建度假營、水療度假酒店及燒烤場等，大部分被拒絕，餘下屬自行撤回申請等。