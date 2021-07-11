龍尾泳灘｜港版墾丁夢成真？　開灘人流車流增　民宿、街渡擬進駐

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-07-11 10:00

大美督成港人疫情下郊游熱點，每逢假日小巴站的排隊人龍、汀角路的車龍成常態，隨區內龍尾泳灘啟用，有當區居民大呻揸車、泊車、搭車都甚艱難。 港版「芭堤雅」、「墾丁」漸見雛形，有村長透露有民宿、咖啡店相繼進駐，加上大美督本來已是旅遊區，或有機會願景成真，但認為先要解決人多車多問題，如擴闊汀角路、增設水上交通。運輸署確認，今年接獲一個來往大美督、馬料水及大水坑的街渡服務申請，現正評估。

▼龍尾泳灘啟用 泳客大讚方便▼

+ 12 + 12 + 12

耗資約2億元改建的龍尾人工泳灘，當年在「強烈民意支持」下落實興建，開灘不足一個月，已吸引不少「回頭客」。大埔居民莫女士四日內兩度到訪，自駕遊車程僅5分鐘，「區內有個沙灘較方便，起碼熱天想要去游泳，不用開車去好遠。如果去大浪灣，要預兩小時」。沙田居民梁小姐認為，該泳灘水清又有魚，設施乾淨，附近用膳選擇也多，但要避開人流高峰期。

泳灘旺丁又旺財？小食亭員工指假期生意不錯，但附近單車舖東主則稱天氣酷熱，加上部分市民也擔心塞車，故大美督生意較其他分店稍遜。

居於龍尾村逾20年的Annie說，在護沙堤遠眺八仙嶺「好靚」，泳灘綠化工作亦不俗，但認為該處屬「內灣中的內灣」，對水質仍存疑，暫時無意前往游泳，日後下水前亦會先留意風向、天氣及生態狀況而定。而汀角村居民Sue則關注交通問題，指假期即使是下雨天仍遊人不斷，停車場長期爆滿，也有塞車，直言源於「地方小，人多」，開車外出買麵包也要掙扎一番。

其他龍尾泳灘專題報道︰

龍尾泳灘｜海膽拮腳 退潮泳客易走近生物棲地 環團倡關注保育

龍尾灘潮退海膽成「地雷」 兩小時五泳客誤踩 有小孩穿鞋繼續玩

龍尾村村長：相繼有民宿、咖啡店進駐

龍尾村村長陳天送支持泳灘興建，憶述該處本來是天然沙灘，其後因船灣淡水湖興建工程而挖走龍尾的海沙，訴求只是恢復沙灘原貌，「沒有想過整一個這麼美的人造沙灘」，但認為政府並非「做多了」，相信泳灘除了服務附近居民，也要照顧新界東居民所需。

陳說，在沙灘啟用前，大美督已是旅遊區，早前數天長假期，人多得如置身彌敦道。他透露，附近相繼有民宿、咖啡店進駐，至於會否有望成功打造成港版墾丁或芭提雅，他笑著看看周邊，「（目前）看不到，但可能有機會」。

村民呻交通變得不便，陳天送指人流增多是預料中事，擔心出現意外就「好大劑」，故一直爭取擴闊汀角路，奈何政府認為交通未飽和。

大美督或增水上交通

大埔北分區委員會主席劉志成亦是當年支持興建人工沙灘的一員，他早前聯絡大埔鄉事委員會、汀角6條鄉村代表，向運輸署表示支持在周末及假期營辦渡輪，來往大美督至馬料水（東鐵線站）及大水坑（馬鐵線站），減輕汀角路交通擠塞，令前往龍尾泳灘的交通多一個選擇。

劉志成認為，坐船過程可欣賞周邊環境，也容許帶單車上船，再到大美督踩單車，「禁止不到人去（大美督），只是提供多一個方便，不應因擔心人更多而不開」，又說看見多人享用沙灘感欣慰。

運輸署確認，今年接獲一個來往大美督、馬料水及大水坑的街渡渡輪服務申請，現正作出評估，包括考慮現有交通配套及公共運輸服務網絡是否足夠，該街渡渡輪服務的乘客需求、財務可行性、營運可行性及其他安全考慮等因素。

運輸署確認，今年接獲一個來往大美督、馬料水及大水坑的街渡渡輪服務申請，現正作出評估。（楊凱力攝）

港府︰已調整汀角路周末及公眾假期燈號

至於汀角路交通，運輸署及土木工程拓展署聯合回覆指，為應付增加流量，已在泳灘增建停車場、在汀角路東行線近泳灘增設一條行車線方便右轉車輛進入停車場，亦在汀角路近停車場出入口設置交通燈號，周末及公眾假期下午繁忙時段每組燈號循環由44秒增加至65秒。根據運輸署觀察，調整燈號後鄰近泳灘的汀角路交通運作大致暢順。

康文署及停車場承辦商在有需要或停車場快將泊滿時會通知警方，以便按實際情況指揮交通；遇到特別擠塞情況，警方會實施特別交通管制，除緊急服務車輛外，所有車輛一律禁止由汀角路東行右轉入泳灘公眾停車場，並禁止車輛於限制區等候泊車設施。