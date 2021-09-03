龍尾灘旁農地曾倡建水療度假村　近年屢受破壞　今准建休閒農場

寂寂無名的泥灘，成民間與政府角力戰場，十年捍衛戰終守不住龍尾「生物樂園」。龍尾泳灘自工程方案曝光後，發展商在附近已相繼「插旗」，周邊區域不斷有工程提案計劃闖關。

毗鄰龍尾泳灘，汀角東的大片農地，早惹發展商關注。過去「偉都集團」曾在該址倡建水療度假酒店項目，但無功而還。近期偉都「變招」，成功獲批在泳灘旁的農地興建約20萬平方呎的休閒農場。

有汀角居民向《香港01》反映，多年來見證涉事農地倒泥頭不斷，有感政府有法不執，帶著一份憤怒的無奈準備搬遷。有環團質疑，涉事農地經歷大範圍非法倒泥頭，「所有生態一次過被鏟晒」，擔心人類、農業等活動增加，船灣一帶水質更差。



港府90年代末開始研究在汀角龍尾發展人工泳灘的可行性，2005年納入《施政報告》，並把龍尾人工泳灘選為25項指定優先發展工程之一。爭論多年，工程終「上馬」，今年6月泳灘對外開放，但無論是興建期間或落成後，附近一帶發展未曾靜下來。

汀角發展系列報導︰

汀角路旁綠化地建屋合共近3000伙 環團憂開「綠燈」勢加劇發展

偉都「變招」斬件申建休閒農場 遭居民反對

偉都集團有限公司曾計劃在龍尾人工泳灘旁，興建水療度假酒店，2007至2011年間，曾多次提出申請，最大規模一次曾提出建230間客房，但發展計劃都無功而還。龍尾人工泳灘今年落成啟用，偉都亦決定「變招」，申請在同一範圍，開設連食肆用途的休閒農場，涉及地盤面積「縮水」至約17.5萬平方呎，去年11月終獲城規會發出規劃許可。

一條小路之隔，偉都集團再申請發展面積約2.6萬平方呎的休閒農場，今年3月獲城規會有條件批准。根據集團提交的資料，涉事土地已空置多年，冀推廣可持續休閒耕種，種植水果及蔬菜。偉都預料，兩個農場在假期每日最多接待170名已預約訪客，員工合共最多25人，並會在太和港鐵站安排接駁巴士。

▼汀角休閒農莊發展設計圖▼



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有關申請被多名原居民代表去信反對，質疑地點非常接近朗廈村，令附近一帶居民受到不必要干擾；又指鄰近龍尾泳灘啟用，影響汀角路一帶的交通將會癱瘓，有關申請將會加重附近交通負荷，又擔心會造成附近一帶嚴重污染問題。

曾計劃與會德豐發展亞洲區水療度假中心

翻查資料，偉都集團2006年成立，翌年申請將龍尾西面的農地改劃為康樂地帶但被拒；其後偉都2012年第二度向城規會申請，興建65萬平方呎水療度假酒店，冀與汀角路以北、會德豐的水療酒店項目，聯手在汀角及龍尾一帶建成亞洲區水療度假中心。惟偉都的多次申請均告失敗收場。至2015年，有傳媒揭發汀角東有非法傾倒泥頭並持續半年，涉事土地業權大部份屬偉都集團擁有。

▼衛星圖下見證龍尾泳灘旁農地被破壞▼



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汀角東遭非法傾倒泥頭 村民投訴後受滋擾

涉事農地一帶的汀角東，2014年底起，已不斷出現非法傾倒泥頭和廢料，面積足足有3.8公頃，即約4個標準足球場大。今年初再有傳媒揭發，汀角「海岸保護區」地段被挖土和挖塘，涉及面積約10萬平方呎，更涉及破壞汀角具特殊科學價值地點（SSSI），約3,000平方呎植被遭鏟走。

《香港01》八月中再視察，發現早前被破壞的SSSI地段復見植被，但底部疑似有廢料瓦礫。海岸保護區的紅樹林邊緣，亦見有建築廢料蹤影。

該SSSI地段位於政府土地，漁護署回覆指，有關地點的植被於2018年或以前已遭移除，沒有跡象顯示近期有樹木被砍伐，而署方於八月下旬實地調查顯示，該處現時已被植被覆蓋。地政總署亦指，大埔地政處最近視察時，無發現非法佔用政府土地情況，但該處毗鄰的私人土地有未經批准的構築物，地政處現正跟進。

居於倒泥頭「黑點」之一、騰龍小築居民周先生，於90年尾為「寧靜及舒適」，從港島搬入鄉郊，目睹汀角東變遷。周說，當年居所附近連續數月有人傾倒泥頭，每小時至少3、4車運來，事件被揭發後，附近一帶仍有「偷雞」工程，例如山寮河旁官地被倒泥頭、附近又疑建化糞池等，違規事一大籮。近日周又發現，朗廈灣士多旁再現工程。他忿言，投訴多年未見改善，政府有法不執，自己亦遭不斷滋擾，只能靠搬離汀角終結「惡夢」。

規劃署回覆指，朗廈灣士多旁的「休憩用地」地帶，沒有填土工程限制，故有關工程毋須向城規會申請許可，倘發現條例下的違例發展，定會採取適當執行管制行動。《香港01》曾嘗試聯絡「偉都」，但對方登記地址為秘書公司，未能聯絡上。

早年非法倒泥已破壞所有生態

長春社高級項目經理李少文認為，龍尾灘旁農地早年被大規模非法倒泥頭，形容「所有生態一次過被鏟晒。」他認為，SSSI的保育層次較郊野公園更高，但從最新航拍相片所見仍有瓦礫，估計重生的不是紅樹，或只是普通植被或雜草。他認為，即使並非生態災難，但若任由SSSI打開「缺口」而不執法，擔心立下壞先例。

李續說，龍尾位於內灣中的內灣，水流慢而容易有污染物積聚，故底層現黑沙，擔心農業、休閒活動及附近燒烤場等排入污水，泳灘開放後進一步帶動人流，直言「整個船灣水質都令人擔憂」。

李少文指出，即使政府提出「汀角＋」保育計劃，把龍尾鄰近的汀角東納入保育計劃作補償，但他認為「汀角＋」猶如「無皇管」，沒有任何保護措施，只是起教育、宣傳作用。