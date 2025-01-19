大熊貓BB｜海洋公園預告2月見面　龍鳳胎「加緊訓練」趕亮相

海洋公園一對大熊貓龍鳳胎出生至今已超過五個月，很快便半歲大了！園方早前表示，期望可以在牠們半歲大之時讓牠們與公眾見面。海洋公園今日（19日）最新發放的大熊貓短片，片中龍鳳胎「加緊訓練」，更悉先預告兩小隻將於2月見人，帖文寫有「期待2月大家嚟探我哋！」



香港大熊貓官方專頁

海洋公園今日發放大熊貓最新短片，片中家姐正在爬樹，稱「我要做好準備同大家見面」，而細佬則玩由竹子編成的球，稱「大家都嚟睇我玩波波啦！」片尾兩姐弟更同框表示，「期待2月大家嚟探我哋！」

海洋公園主席龐建貽上月在電台節目中曾表示，專家認為大熊貓BB出生半年後才合適亮相，因此期望今年元宵佳節（2月12日）能讓牠們與公眾見面，「我自己個人希望農曆新年後，會唔會係年宵佳節嘅時候，有機會同大家見到面。」