博愛老夫子慈善跑｜7000跑手參加　為安老院舍籌募經費

「博愛 x 老夫子香港慈善跑2025」今天（19日）在中環添馬公園舉行，吸引近7,000名跑手參加，不少人以經典漫畫《老夫子》人物裝扮參與，為全港最大護養安老院舍項目「博愛醫院屯門藍地長者護理及護養安老院舍」籌募經費，提高社會各界對安老服務的關注，體現出「寓運動於慈善」，這次是新冠疫情後首次復辦。



參加者由3歲至86歲 設1至10公里賽事

賽事設有10公里個人賽、10公里企業及團體組、3公里個人賽、3公里企業及團體組，以及不計時的1公里「繽紛跑個人組」和「繽紛跑親子組」，共吸引近7,000人參與，年齡由最少的3歲至年紀最大的86歲。

今日首場賽事由10公里個人賽揭開序幕，一眾嘉賓鳴槍，跑手在「老夫子」及「大番薯」兩位經典漫畫人物及場邊支持者打氣聲中，隨即從起點龍和道出發，穿梭於干諾道中，途經香港大會堂、愛丁堡廣場等地標，最後以中環海濱長廊為終點。

《老夫子》作家王澤親臨嘉年華現場為FANS簽名。（博愛醫院提供圖片）

《老夫子》作者王澤到場支持 設計老夫子選手包與活動產品

慈善跑由博愛醫院主辦，中西區民政事務處和中西區區議會合辦。房屋局局長何永賢、入境事務處處長郭俊峯、中聯辦新界工作部副部長李功勛、博愛醫院董事局主席周駿達、博愛醫院董事局候任主席黃曉君、傑出運動員蘇樺偉、職業拳擊手曹星如及《老夫子》漫畫作家王澤老師等任起步禮主禮嘉賓。

博愛醫院董事局主席周駿達於頒獎禮表示，慈善跑今年載譽歸來，與甚具香港特色的老夫子齊齊跑入中西區，獲各位跑手、善長的出力支持，將運動與慈善結合。他提到王澤親身到場支持，更特地為參賽者設計出獨一無二的老夫子選手包與活動產品，相信讓各位參賽者愛不釋手，並具紀念價值。

職業拳擊手曹星如（左）及香港傑出運動員蘇樺偉身體力行支持慈善跑。（博愛醫院提供圖片）

今年特地邀請不少傷殘人士參與賽事，除了設1公里輪椅體驗組外，也包括有特殊學習需要學童、視障人士參加，當中包括不倒翁共融運動協會、香港盲人體育總會、香港傷健共融網絡、高誌樫訓練學堂等均有支持參加。

各個組別的賽事均順利完成，當中10公里企業及團體組由CLP Team奪得冠軍，而恒基兆業地產集團及國際釋迦文化中心則分列亞軍及季軍。

警務處處長蕭澤頤（左一）為男子10公里個人組組得獎者頒獎。（博愛醫院提供圖片）

大會同日在添馬公園舉辦「健康生活嘉年華」，當中設頒獎禮，即場頒發10公里、3公里之個人及團體獎項外，更頒發「最高籌款獎」及「最佳造型獎」。另外，適逢《老夫子》單行本發行60周年，王澤更特別舉行簽名活動，答謝市民多年來對漫畫的支持。