UNICEF慈善跑分拆兩日舉行　陳家豪姚潔貞首次一家人出戰

聯合國兒童基金會（UNICEF）慈善跑進入第16屆，今日（24日）在尖沙咀The ONE舉行啟動禮，陳家豪﹑姚潔貞攜同女兒出席，他們一家人將會首度一同參加慈善跑，同時希望女兒逐漸培養跑步的習慣。



聯合國兒童基金會慈善跑今年首度分拆兩日，先在12月15日舉行「HERO RUN-童您跑」，設有「1公里歡樂跑」及「3公里障礙跑」，歡迎兒童﹑青少年及一家人參加。明年1月再進行「HERO RUN-超能跑」，由5公里﹑10公里至半馬拉松，將在迪士尼樂園的新賽道上演。

HERO RUN – 童您跑｜基本資料



日期：2024年12月15日（星期日）

地點：粉錦公路以東的公園（即部分粉嶺高爾夫球場「舊場」）

分組：1公里歡樂跑、3公里障礙跑



HERO RUN – 超能跑｜基本資料



日期：2025年1月12日（星期日）

地點：香港迪士尼樂園度假區及迪欣湖

分組：半馬拉松﹑半馬拉松輪椅賽﹑10公里挑戰賽﹑10公里一組﹑5公里賽﹑3公里少年賽



聯合國兒童基金會慈善跑的啟動禮在尖沙咀舉行。（趙子晉攝）

UNICEF慈善跑今日在尖沙咀舉行啟動禮，兩名「星級英雄」陳家豪與巴黎殘奧雙金得主何宛淇亦有出席。

陳家豪與姚潔貞這對當年的「長跑情侶」，如今變成「長跑夫妻」，今日更攜同女兒一同到場，女兒剛剛升上小一，家豪笑言女兒未能跟隨步伐，所以女兒較少與父母跑步，他更希望未來變成「長跑家庭」。

「今次是第一次一家人去（跑步）比賽，我和潔貞經常出去練跑，女兒要踩『Roller』才追到，其實女兒跑得快，但我們想她嘗試多點不同的運動，我們想一步一步培養她的跑步習慣。」

今次慈善跑是大好機會讓女兒接觸跑步，但成績並不重要，陳家豪說：「有時毋須太在意勝負，以完成及享受為目標，以及讓女兒知道這次比賽是籌款，用來幫助有需要的人，相信她會更落力。」

陳家豪與姚潔貞這個「長跑家庭」首次一同參賽跑步賽事。（趙子晉攝）

何宛淇完成浸大的分享會後，趕往尖沙咀出席今次活動。宛淇完成巴黎殘奧後，回港後馬不停蹄現身不同活動，她坦言想繼續推廣殘疾運動，希望更多人支持殘疾運動員。即使宛淇未能親身參與慈善跑，她都希望以其他形式參加，「今次活動好有意義，推廣更多人做運動外，同時可以做慈善，也是很好的親子活動，就算我未必能夠落場跑，我都希望更多人參加。」

何宛淇與丈夫李榮傑一同出席活動。（趙子晉攝）