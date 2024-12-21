警方「動物守護•社區大使」慈善跑　蕭澤頤： 鼓勵舉報虐畜案件

警務處「動物守護•社區大使」計劃今日（21日）在大埔白石角海濱公園舉辦全城帶「動」x Sunny & Zander慈善挑戰跑。現場設置大量攤位遊戲及各種表演，市民更可攜同愛犬，參加3公里的「人寵共樂障礙賽」。活動期間在世界紀錄協會認證官見證下，333名狗主更一起創下「最多人同時與狗狗親吻」的世界紀錄。



警務處處長蕭澤頤在活動上致辭時表示，計劃自2021年開始，至已有逾420名來自39間中小學及幼稚園的學生成為「動物守護•學生大使」；今年更有30名獸醫學生擔任「動物守護學長」，提供動物護理專業指導。蕭指，警方著重針對殘酷對待動物案件進行情報收集，並鼓勵市民舉報，加強情報網絡。



全城帶「動」x Sunny & Zander慈善挑戰跑有過千人參與。（警方提供）

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全城帶「動」x Sunny & Zander慈善挑戰跑從早上9時起，在大埔白石角海濱公園舉行，有逾千人參與。活動設置多個攤位遊戲，包括射擊、冰壺等，亦有即影即有打卡裝置和美食攤位。3公里的障礙跑更設有多個關卡，寵人主人需帶同寵物，一同躲避充氣球體障礙物、跨過輪胎陣、穿越迷宮及各種體能挑戰。活動期間亦有多個表演環節，包括警察銀樂隊演奏聖誕歌、警犬表現及人偶跳舞。活動更創下最多人同時親吻愛犬世界紀錄。

警務處處長蕭澤頤與警務處助理處長（資訊系統）關翠貞親身參與是次活動，攜犬落場熱身跑步；藝人袁文傑及陳庭欣亦獲邀出席。活動獲香港賽馬會慈善信託基金捐助，推展賽馬會「集大使 成大事」計劃，香港賽馬會慈善事務總經理（人才及業界發展）曾芷詩亦有現身撐場。蕭澤頤在活動期間指出，「動物守護•社區大使」計劃自2021年開始，一直致力與不同動物機構合作，舉辦多元化的社區教育活動，提升大眾對打擊殘酷對待動物的意識。

計劃亦逐步走入校園，至今有超過420名來自39間中小學幼稚園的學生，成為「動物守護•學生大使」，旨在從小培養同學愛護動物的正向價值觀。計劃今年更得到香港城市大學的支持，現有30位獸醫學生擔任「動物守護學長」，向中小學學生大使提供動物護理的專業指導。

333名狗主在世界紀錄協會認證官見證下，一起創下「最多人同時與狗狗親吻」的世界紀錄。（警方提供）

蕭澤頤指出，「動物守護•學生大使」是警務處首個橫跨學前至高等教育的學長計劃，不單學生大使有所得益，亦能培養獸醫學生的責任感及領導才能，在獸醫的早期學習生涯已開始回饋社會，實現雙嬴的局面。

他又稱，今日的活動希望可以帶出一個信息，讓人知道動物永遠是人們最好的拍檔，呼籲市民繼續與警險同行，宣揚及實踐「守護動物，尊重生命」的信念。