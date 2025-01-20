海麗邨工潮揭合謀定價　兩清潔商被判罰款2,229萬　取消3董事資格

2017年年底的海麗邨工潮，揭露房屋署新舊外判清潔商疑「左手交右手」。競爭事務審裁處今（20日）命令涉案外判商民順清潔有限公司及董事鄭學權，支付1,131萬元罰款，鄭學權同時被取消董事資格兩年。連同涉案另一香港工商清潔服務有限公司，整件案件合共罰款2,229萬元，向3人發出取消董事資格令。競委會形容案件今圓滿結束。



2017年海麗邨工潮揭發事件

2017年12月27日，一群來自海麗邨的外判清潔工人發起罷工。清潔工原本受聘於「民順清潔有限公司」，他們被要求簽署自願離職信，在沒有遣散費下過渡至承接該邨清潔服務的新外判商「香港工商清潔服務」。罷工工潮持續發酵了十日，資方最終妥協，罷工清潔工人成功爭取遣散費至按年資乘以1,200元。

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競委會指兩公司標書定價相近 錯字相同

競委會收到多名公共屋邨清潔工人投訴，至2021年向兩間公司展開法律程序，指他們2016至2018年期間，在至少17份提交房委會承辦清潔服務的標書合謀定價，合約涉款約1.8億元。兩間公司標書除了部分定價相同或相近，在其中一份標書中，更出現相同錯處，包括將「柒」寫成「㭍」。

調查又發現香港工商與民順共用辦公室及電腦系統，曾經有人試圖刪除電子證據，已交予警方作刑事調查。

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競委會：案件今圓滿結束

法律程序展開至今超過3年，競委會指案件圓滿結束。競爭事務審裁處今日（20日）向民順及董事鄭學權發出命令，合共支付1,131萬元罰款，以及支付競委會訟費或調查費用。審裁處同時向鄭學權發出取消董事資格令，為期兩年。

至於香港工商及兩名董事陳明珠、鄭業釗，他們去年1月承認法律責任，被判罰款1,098萬港元。兩人亦被取消董事資格，同樣為期兩年。

競委會表示這宗合謀案件今日結束，標誌競委會邁進重要一步，維護業界公平競爭的營商環境。競委會又稱，將繼續全力打擊影響民生的合謀行為。