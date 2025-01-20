失業率｜最新維持3.1%　11.4萬人失業　就業不足者微升至4.4萬人

香港去年10至12月錄得失業率為3.1%，與對上一期9至11月數字相同，就業不足率亦維持在1.1%。實際人數方面，失業人士微跌至113,600人，同期有43,500人就業不足。勞工及福利局局長孫玉菡表示，勞工市場在短期內應大致維持穩定，但一些行業的就業情況或會較受全球經濟環境不確定性增加影響。



根據政府統計處今日（20日）發表的最新勞動人口統計數字，失業人數由去年9至11月的119,700人微跌6,100，至10至12月的113,600人。同期就業不足人數，由41,700人，上升至43,500人，增加約1,800人。

與上一個三個月期間相比，去年10月至12月有不少行業的失業率下跌，當中製造業、金融業、社會工作活動業，以及藝術、娛樂及康樂活動業的失業率有較顯著跌幅。

勞工及福利局局長孫玉菡形容失業率維持在3.1%的低水平。展望將來，孫玉菡認為勞工市場在短期內應大致維持穩定，「但一些行業的就業情況或會較受全球經濟環境不確定性增加影響」。

領取綜援個案按月微跌0.1%

社署今日公布領取綜援個案數字，截至上月底有近19萬6千宗，總受助人數約為26萬4千人。整體個案數字較11月下跌292宗，按月跌幅為0.1%。