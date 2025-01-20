人才辦訪加拿大4市向名校推廣 助力本港「八大中心」發展
撰文：凌逸德
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香港人才服務辦公室總監劉鎮漢上周訪問加拿大，與當地法律服務、創新科技及貿易等人才交流，向當地著名大學學生及校友，以及專業人才推廣香港機遇，以及港府各項招攬人才措施，以助力本港發展為國際創新科技中心、國際貿易中心等「八大中心」。
劉鎮漢率團訪問加拿大期間，曾訪多倫多、密西沙加、漢密爾頓及蒙特利爾4個城市，與多倫多大學（University of Toronto）、麥克馬斯特大學（McMaster University）和麥基爾大學（McGill University）這3家世界百強大學的代表交流，並參觀位於多倫多的創科樞紐MaRS園區。
人才辦亦舉辦了4場交流活動，並邀請香港律師會和香港加拿大商會代表，以及兩位多倫多大學校友暨金融及工程專業人士同行，介紹香港相關行業的最新發展。
今年將訪中東、亞太及歐美等地
劉鎮漢表示，人才辦今次訪問接觸了不少「八大中心」相關人才，為配合香港的未來發展，人才辦繼續對外大力推廣，今年還將前往包括中東、亞太、歐洲及北美等海外重點地區推廣，招攬更多國際高端人才。
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