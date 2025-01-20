人才辦訪加拿大4市向名校推廣　助力本港「八大中心」發展

香港人才服務辦公室總監劉鎮漢上周訪問加拿大，與當地法律服務、創新科技及貿易等人才交流，向當地著名大學學生及校友，以及專業人才推廣香港機遇，以及港府各項招攬人才措施，以助力本港發展為國際創新科技中心、國際貿易中心等「八大中心」。



圖為人才辦總監劉鎮漢上周率團訪問加拿大期間，向多倫多大學的學生及校友介紹香港的發展機遇及各項人才入境計劃。（人才辦提供圖片）

劉鎮漢率團訪問加拿大期間，曾訪多倫多、密西沙加、漢密爾頓及蒙特利爾4個城市，與多倫多大學（University of Toronto）、麥克馬斯特大學（McMaster University）和麥基爾大學（McGill University）這3家世界百強大學的代表交流，並參觀位於多倫多的創科樞紐MaRS園區。

人才辦亦舉辦了4場交流活動，並邀請香港律師會和香港加拿大商會代表，以及兩位多倫多大學校友暨金融及工程專業人士同行，介紹香港相關行業的最新發展。

圖為2025年1月14日，人才辦總監劉鎮漢（左二）在加拿大多倫多舉辦的交流活動上，與主題研討會出席者交流。（政府新聞處圖片）

今年將訪中東、亞太及歐美等地

劉鎮漢表示，人才辦今次訪問接觸了不少「八大中心」相關人才，為配合香港的未來發展，人才辦繼續對外大力推廣，今年還將前往包括中東、亞太、歐洲及北美等海外重點地區推廣，招攬更多國際高端人才。