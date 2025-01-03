新年好去處2025｜8大推介！年宵花市／花車巡遊／煙花／林村許願

新年好去處2025｜香港農曆新年2025｜香港新年活動｜農曆新年去邊好呢？除了去旅行，留港過年其實還有好多行程，《香港01》好食玩飛記者為大家整理了10大新年活動，包括觀賞煙花、花車巡遊、馬場舞獅等，今年賀歲盃還邀請到卡卡、維迪、傑斯、杜奧巴等多位球星上場，有咁精彩嘅節目不要想了！即看下文啦！



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新年好去處2025｜【1】新年年宵花市

每年的年宵花市都會於年初一前一星期開始，今年的年宵市場將於1月23日至1月29日，為期7天。年宵花市的地點遍佈全港15個地方，而每年最墟冚一定是維園和太子花墟，屆時將會有大量賀年年花和乾貨供應，記住去辦年貨啦！

今年的年宵市場將於1月23日至1月29日！（圖片來源：旅發局）

新年年宵花市2025

花市日期：2025年1月23日至1月29日

花市時間：09:00 - 03:00

花市地點：銅鑼灣維多利亞公園／深水埗花墟公園／東涌達東路花園／深水埗長沙灣遊樂場／觀塘區觀塘遊樂場／黃大仙慈雲山邨中央遊樂場／葵青葵涌運動場／荃灣沙咀道遊樂場／大埔天后宮風水廣場／北區石湖墟遊樂場／屯門天后廟廣場／西貢萬宜遊樂場／將軍澳寶康公園／沙田源禾遊樂場／元朗東頭工業區遊樂場



新年好去處2025｜【2】新春國際匯演之夜

一年一度的「新春國際匯演之夜」花車巡遊繼續為蛇年打響頭砲！活動將於年初一（1月29日）晚上開始，巡遊隊伍會從尖沙咀香港文化中心廣場出發，沿廣東道方向前進，終點為香港喜來登酒店。盛大的表演隊伍伴隨美輪美奐的花車，沿著尖沙咀的熱鬧街道載歌載舞，展示傳統節慶及多元文化匯萃的精髓。

「新春國際匯演之夜」花車巡遊將於年初一（1月29日）晚上開始。（圖片來源：旅發局）

新春國際匯演之夜

活動日期：2025年1月29日

活動時間：20:00 - 21:45

活動地點：九龍尖沙咀



新年好去處2025｜【3】農曆新年煙花匯演

香港一年一度的傳統過年節目就是睇煙花啦！今年的農曆新年煙花匯演會於年初二（1月30日）晚上在維多利亞港上演，歷時約25分鐘。大家預留時間提前揾個靚位，欣賞璀璨奪目的煙花，慶祝蛇年的來臨！

去年的農曆新年煙花匯演中，維港兩岸有數十萬人觀賞。（蘇煒然攝／資料圖片）

農曆新年煙花匯演

活動日期：2025年1月30日

活動時間：20:00 - 20:30

活動地點：維多利亞港兩岸



新年好去處2025｜【4】農曆新年賽馬日

農曆新年賽馬日是最受歡迎的傳統新年活動之一，無論是馬迷還是普通觀眾，都可以趁節日感受氣氛，也拿個好意頭。今年2025年的農曆新年賽馬日將於2025年1月31日（大年初三）舉行，現場除了精采刺激的賽事，還有舞獅和現場音樂表演，氣氛熾熱。想要盡興，不妨一試手風，率先在新一年「行大運」。

2025年的農曆新年賽馬日將於2025年1月31日（大年初三）舉行。（圖片來源：旅發局）

農曆新年賽馬日

活動日期：2025年1月31日

活動時間：20:00 - 20:30

活動地點：新界沙田香港賽馬會沙田馬場



新年好去處2025｜【5】黃大仙廟／車公誕

新一年新開始，不少人會去祠廟祈福參拜。香火最鼎盛的廟宇當然是黃大仙廟和車公廟！「車公誕」於年初二（1月30日）舉行，到車公廟以順時針方向轉轉風車三圈，有祈福和轉運的作用！而黃大仙祠則以「有求必應」聞名，可趨吉避凶。此外，觀音開庫日會於2025年2月23日開始。

香火最鼎盛的廟宇當然是黃大仙廟和車公廟！（圖片來源：旅發局）

黃大仙祠 / 車公誕

活動日期：【黃大仙廟】2025年1月29日至30日；【車公廟】2025年1月30日

活動時間：【黃大仙廟】07:30 - 16:30；【車公廟】08:00 - 18:00

活動地點：黃大仙竹園村二號／沙田車公廟路7號



新年好去處2025｜【6】大埔林村許願節

「林村許願節」也是新年時必去蒲點，今年許願節將於年初一至年十五（1月29日至2月12日）期間舉行，屆時會有傳統拋寶碟、祈福蓮花燈、萬家點燈賀添丁等傳統活動。此外，現場亦有眾多美食和紀念品可供購買，想在新春假期體驗地道的過年活動就要前來啦！

每年都有大批市民到大埔林村許願樹抛寶牒許願。（盧翊銘攝／資料圖片）

大埔林村許願節

活動日期：2025年1月29日至2月12日

活動時間：20:30 - 21:30

活動地點：大埔林村許願廣場



新年好去處2025｜【7】2025賀歲盃

2025年賀歲盃將於年初四（2月1日）在香港大球場舉行。是次賀歲盃的主題為「於大球場重聚」，屆時將會邀請卡卡、維迪、傑斯、杜奧巴，以及一眾英超名宿在球場一同獻技，對戰「香港明星隊」。大家可於「FWD MAX生活體驗平台」及「購票通」購買入場券。有傳指今屆將會是最後一次在香港大球場上舉行賀歲盃，大家要買飛入場啦！

2025年賀歲盃（FWD富衛保險賀歲盃）將於年初四（2月1日）在香港大球場舉行。（網上圖片）

2025賀歲盃

活動日期：2025年2月1日

活動時間：18:00進場

活動地點：香港大球場

門票價錢：$380／$480／$780／$980／$1280



新年好去處2025｜【8】AIA友邦嘉年華

2024年適逢是友邦嘉年華10歲生日，為紀念此里程碑，AIA特意在今年重金加碼，推出多款全新機動遊戲、攤位遊戲、奬品玩具、打卡位和現場表演，當中更加包括世界雜技團表演（需另外購票）。AIA嘉年華於2024年12月20日開始，至 2025年2月16日。雖然活動是特別為聖誕和除夕設計，但今次嘉年華卻一直舉行至2月中旬，在聖誕假期未去的人士可以趁農曆新年前往！

今年AIA友邦嘉年華有20個機動遊戲！（圖片來源：AIA Carnival）

AIA 友邦嘉年華

活動日期：即日至2025年2月16日

活動時間：【非高峰時段】12:00 - 22:00；【高峰時段及普通時段】11:00 - 23:00

活動地點：中環龍和道9號中環海濱活動空間

門票價錢：【非高峰時段】$95；【普通時段】$100；【高峰時段】$110



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