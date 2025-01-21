緬甸詐騙｜贖金以外港人平安回家新關鍵　緬軍「指定名單」誰掌？

多名港人被誘騙到東南亞詐騙園區禁錮，從事詐騙工作，連同周一（20日）多一名港人獲釋，保安局稱總計18人獲救，仍有10人被扣押，行政長官李家超今日（21日）稱會加強與不同國家合作以盡早營救。

近日先後有兩名港人獲釋，一直協助家屬、目前手頭上仍有7宗求助個案的前油尖旺區議員余德寶今日稱，最新一名獲釋港人的家屬無交贖金，據家屬向余透露，是泰國政府向緬甸施壓，促使緬甸軍人進入詐騙園區尋人，該家屬更表示，緬甸軍方「有一個名單」，當中包含其家人名字，而至於為何「獲選」，目前原因未明。

到底家屬所指的緬甸軍方「指定名單」誰掌握？最新獲釋個案是否首位「受惠」於「指定名單」人士？港府又是否已把目前已知的港人被困緬甸完整名單交給泰國政府或緬甸一方？《香港01》正向相關部門查詢。



前油尖旺區議員余德寶今（20日）與一名被禁錮港人家屬，到緬甸駐港領事館遞交請願信，期望緬甸政府幫忙營救，令家人平安回家。（盧翊銘攝）

【電訊詐騙營人口販賣調查・專頁】

余德寶分析最新一名港人獲釋關鍵：泰國政府施壓令緬軍入營「要人」

余德寶今早在商業電台節目分析最新一名獲釋港人的獲釋關鍵，他表示，據其了解是泰國政府施壓，令緬甸軍人入營區要人。至於為何選中該名港人，他稱據知泰國或緬甸方「有一個名單」，名單上有該名港人名字，故並非以贖金形式離開，且要經過泰國當局調查等，家屬已找了當地組織、港府協助，已通過幾次電話，之後或要繳交逾期居留費用等程序才能回港，家屬希望越快越好。

他稱暫未掌握該名港人身體狀況，但相信應該安好，詳細要回港再具體驗傷。他指交贖金獲釋的港人，一般會放到泰國邊境讓他自行去機場，曾有港人到機場後因有逾期居留問題無法上機，故尋求港府幫忙。

余德寶指今次案例家屬感到鼓舞及開心，希望該情況能繼續，相信要由港府及中央政府多些施壓，並要求泰國政府協助，令園區放人。他又指園區現時已留意到港府及中央有許多營救工作，故盡量減少港人對外聯絡的機會，部份甚至已與家屬失聯。

他擔憂仍被禁錮港人或被移園區，致家屬無法確認其所在園區位置，泰國方面也可能因轉移後無法找到。他又說手上仍有6名港人被禁錮，其中一人在柬埔寨。