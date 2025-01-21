王賢誌破產案　債權人質疑王隱瞞負債　指其借貸時財務看似好健康

藝人王賢誌（Vinci）去年透過律師入稟高等法院呈請破產。今（21日）於高等法院進行破產呈請聆訊。王由法律代表出庭，有債權人代表財務公司出庭，質疑王借貸時隱瞞負債，涉刑事成分。聆案官林澤銘指，王疑隱瞞負債非反對破產令理由，破產法庭亦不能處理刑事範圍。案件押後至2月11日再訊， 待王準備文件。



債權人鼎豐信貸有限公司今由行政總裁黃漢強代表出庭，聆案官林澤銘指公司須聘法律代表出庭或事先得到法庭准許，惟照樣聽取黃的陳詞。

王賢誌早前自行申請破產。（FB圖片／王賢誌 Vinci Wong）

債權人鼎豐信貸有限公司政總裁黃漢強指王賢誌借貨時財務看似好健康。(陳曉欣攝)

官指隱瞞負債不會影響破產呈請

黃指，王借貸時申報的財務狀況「睇落好健康」，惟他得知王呈請破產後，質疑王是否借貸時隱瞞負債，或涉及刑事成分，冀索閱王的資產負債狀況說明書。聆案官林澤銘表示，即使王隱瞞負債，亦不會影響王呈請破產，須由清盤人處理。破產法庭亦無法處理刑事案，著黃諮詢律師意見。

代表王的律師表示需時準備文件，申請押後獲聆案官批准，案件至2月11日再訊。

債權人稱或向警求助

債權人代表在庭外透露，他不便透露王的借貸金額，但他或會就懷疑向警方求助，待索閱王的資產負債狀況說明書後再作決定。

王申請破產前一天被入稟追293萬

據悉，王借貸逾百萬元，早前法庭文件顯示，財務公司「及時雨信貸」在王入稟呈請破產前一日，入稟向他追討293.1萬元債項。

案件編號：HCB 8817/2024