最新緬甸獲釋港人須拘留至少3周 消息：保安局派員今赴泰國協助
撰文：何瑞芬
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再有一名被誘騙到東南亞的港人周一（20日）獲釋，現處於泰國。協助家屬的前油尖旺區議員余德寶引述親友指，剛接獲當地警方及團體通知需要繳交逾期居留罰款，並要在當地前後拘留三星期左右，預料可能要一個月才能到港。他稱家屬收到消息後晴天霹靂，冀港府可提供協助。消息指，保安局專責小組已派員今午赴泰國協助。
余德寶今日（21日）引述最新獲釋港人家屬消息，稱剛收到當地警方及團體通知需要繳交 逾期居留罰款， 並要在當地拘留一星期，其後再由身處地方移送到曼谷拘留中心，並可能要拘留多兩星期。
余德寶引述家屬稱因逾期居留須拘留 盼港府與泰國政府協商
他指，完成相關過程後才被安排送到曼谷機場坐飛機回香港，料順利的話，整個流程，能差不多一個月。 他稱親友聽到消息後晴天霹靂，希望香港駐曼谷經濟貿易辦事處可以主動提供協助， 與泰國政府協商，令到其家人可以盡快完成有關程序盡快回港。
余德寶今早在電台節目透露該名港人獲釋細節，指家屬無交贖金，據其了解是泰國政府施壓，令緬甸軍方入營區要人，雖不清楚被選中原因，但據悉泰國或緬甸方有一份名單，名單上有今次獲釋港人名字。
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