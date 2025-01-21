博愛醫院前主席涉洗黑錢270萬　稱按指示開戶　否認曾處理戶口

博愛醫院前主席蕭炎坤，他開設的一間公司「智金集團」，涉嫌曾清洗倫敦金騙案的款項，蕭否認洗黑錢罪，案件今(21日)在區域法院開審。控方開案陳詞透露，事件源起於一名紐西蘭人疑墮倫敦金投資騙局報警，警方懷疑智金集團的戶口曾處理相關款項。蕭被捕後稱，有人向他稱想透過其信譽開啟投資業務，他因而按其指示開設智金集團，但他沒有該口的運作資料。法官將案押後至明天（22日）以決定案件是否表證成立。被告准繼續保釋。



被告蕭炎坤（76歲，退休人士）被控1項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪，即俗稱「洗黑錢」，指他於2018年2月7日至2019年2月26日期間，以智金集團名義，在華僑永亨銀行的帳戶中，總額為194,488.01港元、302,548.28美元、21,500澳元，即總值約270萬港元的全部或部份涉及可公訴罪行得益，而仍處理該財產。

被告蕭炎坤否認一項洗黑錢罪。(陳蓉攝)

蕭是智金戶口唯一簽署人

控辯雙方均同意蕭在2018年2月7日時，曾以董事身份為智金集團在華僑永亨銀行有限公司開設一個綜合理財銀行戶口，戶口並有港元、美元及澳元的帳户，並有一個港元支票往來帳戶，蕭為該户口的唯一簽署人。該戶口的開立商業帳戶表格中，其業務性質被填寫為黃金經銷商，提供商品或服務為黃金產品的交易。

新西蘭人報警稱被女子遊說投資

新西蘭籍人士 Alexander Conrad Sim曾報警稱，他在交友網站tinder認識一名自稱Rachel的人她自稱是匯彰環球集團有限公司 (Wayshine GlobalGroup Limited）的代理人，她並游說Sim 進行投資。兩人及後在微信保持聯絡。

開黃金投資戶口初時成績不錯

其後Rachel伙同一名聲稱名為 CHONG Kwan-lok 的人與Sim會面，並為他開設一個黃金投資戶口，同日開始進行了首宗交易，成績不錯。CHONG隨即鼓勵Sim加大投資。

再投資後發現疑受騙

其後Sim再多次向該投資户口注資，包括在2018年10月31日及 2018年11月2日合共2次匯款人該美元賬戶，涉案金額約為13萬美元。Sim其後發現受騙報警。

蕭認有開戶但否認有處理戶口

控方開案陳詞指，蕭曾接受警方的錄影會見，並在警誡下承認透過朋友認識一名叫林萬璋的人，林希望透過蕭的信譽開啟投資業務，他遂按林的要求成立智金。蕭稱因為他不認識林，所以堅持全資擁有智金，亦未有參與任何智金業務，其戶口運作及該户口的銀行安全權杖（security token），已交予一名叫馮聖嘉 (FUNG Shing-ka） 的人，他本人沒有該戶口的運作資料。

控方指該戶口曾處理約270萬港元

控方指，該户口自2018年9月起，有來歷不明人士分別存入港元、美元及澳元，涉款分別約13萬港元、17萬美元及2萬澳元。2018年10月16日至12月4日，被告一共10次用支票提取該户口的結餘，總共提走港元約270萬。

案件編號：DCCC605/2023