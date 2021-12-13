警破倫敦金投資騙局　搗Cold Call中心拘18人　涉款630萬

警方搗破一個以倫敦金投資業務作掩飾的本地詐騙集團，揭發集團以高回報、低風險作招徠，於本年今年3月至11月其間，利用街頭問卷及傳銷電話（Cold Call）之形式，誘騙至少13名受害人，墮「假投資」騙局，涉款630萬港元。警方於上周四（9日）搜查洗黑錢集團位於尖沙咀的運作中心，拘捕18人，包括17男1女，涉嫌「洗黑錢」及「串謀詐騙」罪，當中包括2名主腦、多名骨幹成員及懷疑傀儡戶口持有人。



商業罪案調查科總督察鄧國軒表示，洗黑錢集團運作大半年，由今年3月起運作，集團先設立一個聲稱能提供不同貴金屬投資服務之網頁，意圖塑造一個正當專業公司之形象，同時聘請一羣毫無投資及金融背景之人士作投資經紀，利用街頭問卷及「Cold Call」之形式先收集受害人之個人資料及投資經驗，其後向他們介紹標榜以高回報、低風險的一系列倫敦金及貴金屬虛假投資計劃。

當受害人「上釣」後，不法集團會指示他們把金錢存入指定傀儡戶口，再授權一個虛構網上交易平台以供受害人投資，令他們誤以為可以查閲投資紀錄，但其實沒有任何投資。每當受害人打算取回款項時，不法集團便以不同借口推搪，受害存入款項後立刻被轉走。警方相信案件中涉及的洗黑錢金額約為1,200萬元，而在目前已知之多個傀儡戶口中，集團合共清洗至少630萬元犯罪得益，當中涉及至少13宗倫敦金詐騙案，牽涉7男6女之13名受害人（年齡介乎23至65歲），他們均未能取回本金、回報或保證金，而每宗損失約5萬至160萬元不等。

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警方於上周四（9日）展開拘捕行動，搜查尖沙咀一商廈約1000呎之寫字樓及全港多區，以串謀洗黑錢罪拘捕17男1女本地人，（21至33歲），包括2名公司董事、多名骨幹成員及懷疑傀儡戶口持有人，部份被捕人角色為中層管理人員及假投資經紀。行動成功凍結涉案2個戶口之約220萬款項，並檢獲一批證物，包括5隻市值100萬元之名錶、大量手提電話、電腦、投資經紀講稿、含虛假陳述之投資廣告、開戶文件、數簿及虛假證書及獎狀，警方不排除有進一步拘捕行動。

警方商業罪案調查科總督察鄧國軒及高級督察黃皓寧向傳媒簡報案情。（林振華攝）

商業罪案調查科高級督察黃皓寧呼籲，倫敦金屬極複雜之投資項目，而場外交易之倫敦金及貴金屬投資並沒有本港法例規管，容易成為不法之徒的欺詐工具，並提醒巿民應盡量選擇有監管機構發牌之金融公司或銀行進行買賣，也可諮詢相關專業人士、家人及朋友意見。如有任何疑問，可致電24小時「防騙易18222」熱線與反詐騙協調中心人員聯絡。