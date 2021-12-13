警破倫敦金投資騙局　搗Cold Call中心拘18人　涉款630萬

警方搗破一個以倫敦金投資業務作掩飾的本地詐騙集團，揭發集團以高回報、低風險作招徠，於本年今年3月至11月其間，利用街頭問卷及傳銷電話（Cold Call）之形式，誘騙至少13名受害人，墮「假投資」騙局，涉款630萬港元。警方於上周四（9日）搜查洗黑錢集團位於尖沙咀的運作中心，拘捕18人，包括17男1女，涉嫌「洗黑錢」及「串謀詐騙」罪，當中包括2名主腦、多名骨幹成員及懷疑傀儡戶口持有人。
商業罪案調查科總督察鄧國軒表示，洗黑錢集團運作大半年，由今年3月起運作，集團先設立一個聲稱能提供不同貴金屬投資服務之網頁，意圖塑造一個正當專業公司之形象，同時聘請一羣毫無投資及金融背景之人士作投資經紀，利用街頭問卷及「Cold Call」之形式先收集受害人之個人資料及投資經驗，其後向他們介紹標榜以高回報、低風險的一系列倫敦金及貴金屬虛假投資計劃。
當受害人「上釣」後，不法集團會指示他們把金錢存入指定傀儡戶口，再授權一個虛構網上交易平台以供受害人投資，令他們誤以為可以查閲投資紀錄，但其實沒有任何投資。每當受害人打算取回款項時，不法集團便以不同借口推搪，受害存入款項後立刻被轉走。警方相信案件中涉及的洗黑錢金額約為1,200萬元，而在目前已知之多個傀儡戶口中，集團合共清洗至少630萬元犯罪得益，當中涉及至少13宗倫敦金詐騙案，牽涉7男6女之13名受害人（年齡介乎23至65歲），他們均未能取回本金、回報或保證金，而每宗損失約5萬至160萬元不等。
警方於上周四（9日）展開拘捕行動，搜查尖沙咀一商廈約1000呎之寫字樓及全港多區，以串謀洗黑錢罪拘捕17男1女本地人，（21至33歲），包括2名公司董事、多名骨幹成員及懷疑傀儡戶口持有人，部份被捕人角色為中層管理人員及假投資經紀。行動成功凍結涉案2個戶口之約220萬款項，並檢獲一批證物，包括5隻市值100萬元之名錶、大量手提電話、電腦、投資經紀講稿、含虛假陳述之投資廣告、開戶文件、數簿及虛假證書及獎狀，警方不排除有進一步拘捕行動。
商業罪案調查科高級督察黃皓寧呼籲，倫敦金屬極複雜之投資項目，而場外交易之倫敦金及貴金屬投資並沒有本港法例規管，容易成為不法之徒的欺詐工具，並提醒巿民應盡量選擇有監管機構發牌之金融公司或銀行進行買賣，也可諮詢相關專業人士、家人及朋友意見。如有任何疑問，可致電24小時「防騙易18222」熱線與反詐騙協調中心人員聯絡。