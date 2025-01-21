詐騙｜屢有大學生墮騙案　李家超斥騙徒陰險奸詐　籲社會保持警覺

香港大學上周披露近月超過60名港大學生墮詐騙案而損失超過港幣6,000萬元，城市大學最近亦表示在2024年校方接獲逾30宗學生遇上詐騙的案件，涉款約1,500萬元。行政長官李家超今日（21日）直斥騙徒手法層出不窮、陰險奸詐，有社會經驗、專業知識人士也中招，呼籲市民有懷疑應該詢問及求助，並要不斷保持警覺性。



香港大學向學生發電郵，指近月超過60名港大學生墮詐騙案，損失超過6,000萬元。（黃寶瑩攝）

港大要求學生填寫警方提交的多選題問卷，以提高反詐意識及警覺性，否則無法進入圖書館和學習空間智華館，是繼理工大學後第二間推行填問卷的八大院校，更向學生發電郵，指近月超過60名港大學生墮詐騙案，損失超過6,000萬元

記者會上，被問及除了防騙問卷，如何保障內地來港大學生墮入騙案。李家超指電騙手法層出不窮，大學近期有嚴重案件，警方與大學都有加強合作，雙方製作了宣傳短片，有問卷令大學生留意及醒覺行騙手法，有經過不同渠道例如社交媒體、群組等發放消息，強調宣傳教育要不斷做。

李家超斥騙徒陰險奸詐。（梁鵬威攝）

騙徒手法層出不窮、陰險奸詐 要保持警覺性

李家超表示，無論如何打擊，騙案跨境性存在趨勢。不過，他指有人縱然參與了不同宣傳活動，面對騙案時都會感覺自己不會是受害人，指種感覺要排除，皆因社會有經驗、有專業知識的人都會受騙，騙徒手法層出不窮、陰險奸詐。

他建議，任何涉及金錢問題都要與身邊的人討論，有懷疑應該詢問及求助，警覺性要不斷保持好。